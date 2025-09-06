Milan, tridente fantasia o 3-5-2 pragmatico?

In vista della sosta per le nazionali, il focus di tutti gli allenatori è rivolto sugli allenamenti specifici con le pedine a disposizione. Il Milan di Massimiliano Allegri è andato alla sosta con una vittoria importante e fortemente voluta. Al Via del Mare di Lecce, nonostante le assenze, i rossoneri si sono imposti con solidità e cinismo, senza subire granché in fase difensiva.

Le mosse rossonere effettuate

Il mercato non ha regalato grandi cioccolatini alla squadra. Allegri è stato accontentato a centrocampo, zona del campo fondamentale per lo sviluppo del gioco. Adrien Rabiot è sbarcato in rossonero e può risultare un tassello preponderante nella fisicità offensiva e difensiva del reparto.

Per come si è mosso sul mercato, il Milan potrebbe schierarsi con il 3-5-2, visto che alla fine un vero e proprio ariete dal mercato non è arrivato. Nkunku, Leao e Pulisic possono costituire un tridente fantasia. Quale sarà la scelta di Allegri?

Le parole di Allegri post-Lecce

A Lecce non è mai facile ma abbiamo giocato una buona partita con diverse occasioni. Dovevamo comportarci meglio in difesa anche perché non abbiamo concesso molto, ma più per demeriti loro. Era comunque importante vincere dopo la sconfitta contro la Cremonese dove abbiamo pagato caro due errori su cross”.

Le è piaciuto di più il Milan oggi?” – “Io credo che le partite vadano vinte sul campo. Non basta avere la maglia del Milan per vincere. Abbiamo giocato con umiltà, rispetto e attenzione, ma soprattutto pazienza. Non bisogna aprirsi quando non abbiamo la palla come successo con la Cremonese”. “Nkunku come lo utilizzerà?” – “Non so come lo utilizzeremo, ma è un giocatore di qualità, come tutti i nostri giocatori offensivi. Poi dovremo trovare equilibrio di squadra”.

“Hai deciso di cambiare modulo?” – “Invece di giocare con due davanti, ho preferito aggiungerne uno a metà campo. In questo modo qui momentaneamente copriamo bene il campo, perché bisogna trovare sicurezze, e la sicurezza si trova solo non prendendo gol per diverse partite”. “Lascerà l’ok per la cessione di Musah? Perché fare lo scambio Dovbyk-Gimenez?” – “Non ho affrontato nessuna delle due questioni. Avevamo una partita importante e due giorni prima della partita non voglio sapere nulla di calciomercato perché porta via energie. Domani la società penserà al da farsi nel miglior modo possibile. Questi giocatori piano piano stanno capendo, stanno lavorando bene”.