Mondiale 2026, le squadre già qualificate

Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno fra Stati Uniti, Messico e Canada anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno staccato il biglietto.

Ecco le nazionali qualificate:

Nazionali ospitanti:

USA

Messico

Canada

Nazionali qualificate:

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Brasile

Ecuador

Colombia

Paraguay

Uruguay

Argentina, Messi e un addio che nessuno vuole pronunciare

La notte del Monumental si è trasformata in una festa di passione e nostalgia. Lionel Messi ha regalato ancora emozioni alla sua gente, ma l’aria è quella del quasi addio. Non un addio definitivo, non ancora, ma una sensazione sospesa che accompagna ogni passo del campione argentino.

Il fuoriclasse dell’Inter Miami ha ribadito che il suo futuro resta incerto: “Non ho ancora preso una decisione sulla Coppa del Mondo. Vedremo come mi sentirò. Spero di fare una buona preparazione, concludere bene la stagione in MLS e poi deciderò”, ha spiegato a ESPN.

Parole che lasciano aperta la porta a un sogno: rivedere Messi con la maglia dell’Argentina anche nel 2026. La Selección e i suoi tifosi non vogliono immaginare un Mondiale senza di lui. L’alchimia tra Leo e il popolo albiceleste, rinsaldata dal trionfo in Qatar, sembra troppo forte per spegnersi così, senza un ultimo capitolo.

Eppure il tempo corre e lo stesso Messi, oggi 37enne, sa che le scelte non possono più essere rimandate a lungo. A Miami continuerà a deliziare con la sua classe, ma l’orizzonte mondiale resta un punto interrogativo.

Per ora resta l’immagine di una notte indimenticabile al Monumental, con gli spalti in delirio e un’intera nazione che canta per lui. Un quasi addio che, in fondo, nessuno è pronto ad accettare.