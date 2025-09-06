Napoli, problema muscolare per Rrahmani

Brutte notizie per il Napoli: Amir Rrahmani ha lasciato il campo al 64’ della sfida tra Svizzera e Kosovo a causa di un problema muscolare alla coscia destra, probabilmente al flessore.

Il difensore kosovaro, punto fermo della retroguardia di Antonio Conte, sarà sottoposto a controlli strumentali nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio ed eventuali tempi di recupero.

In attesa dell’esito degli esami, la presenza di Rrahmani per la delicata trasferta contro la Fiorentina del 13 settembre resta in forte dubbio. Un problema imprevisto che non farà piacere al tecnico salentino che aveva puntato sul kosovaro e su Juan Jesus come titolari in questo avvio di stagione.