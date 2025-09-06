“Oggi il mio cuore piange”: il dolore straziante di Federica Pellegrini

La relazione al lutto della famosa nuotatrice Federica Pellegrini: quanto accaduto le ha spezzato il cuore, era tutto preparato, poi la fine drammatica.

Il lutto è un’eventualità che purtroppo non si può mai davvero evitare nella vita e nemmeno essere degli atleti di livello olimpionico può proteggerci da questa realtà tremenda. Federica Pellegrini è una donna che ha sfidato le leggi della fisica, dello sport e la resistenza del suo corpo, ottenendo dei risultati incredibili nel nuoto, durante la sua carriera di successo.

Tra le maggiori imprese della nuotatrice ricordiamo la Medaglia d’Argento ad Atene 2004 che le valse il record per la più giovane atleta italiana mai salita sul podio di un Olimpiade a soli sedici anni o il record del 2020 a Tokyo quando gareggiò in ben cinque diverse finali olimpiche per altrettante specialità nel nuoto. Il suo bottino in carriera tra Olimpiadi ed altre competizioni conta ben 156 medaglie d’oro, 56 d’argento e 35 di bronzo, un primato assoluto.

Momenti bellissimi che purtroppo, svaniscono nel momento in cui si affronta il lutto di un grande amico, un uomo che magari non ha mai nemmeno visto da lontano una piscina o un campo di allenamento olimpionico ma nel suo ambito è stato un altro “fuoriclasse” che ha portato il Made in Italy in alto in tutto il mondo. Una perdita che anche la Pellegrini ha accusato davvero molto.

Armani, il messaggio straziante dell’atleta italiana

La morte di Giorgio Armani, un colosso del mondo della moda italiana e mondiale, ha colpito duramente tantissimi VIP italiani e anche tanti atleti che hanno conosciuto personalmente il genio dello stile, in grado di interpretare per mezzo secolo una corrente di moda senza mai piegarsi del tutto alla tendenza del momento e mantenendo sempre una propria identità definita.

Federica Pellegrini non era una semplice estimatrice di Armani ma una sua cara amica: “Sono sconvolta anche perché non immaginavo fosse così grave. L’avevo visto l’ultima volta con un po’ di stanchezza. Del maestro mi aggiornava Giovanni Malagò, che mi aveva fatto sapere del suo ricovero in ospedale. Ma si era ripromesso, c’era l’intenzione, davvero di rivedersi per festeggiare i 50 anni alla settimana della moda di fine settembre”, le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

Enorme l’influenza che Armani ha avuto sulla carriera della giovane: “Ho ammirato la sua visione. Questa notizia mi spacca il cuore“, il suo commento finale. La morte del genio della moda italiana ha colpito tutti noi ma, chiaramente, chi ha avuto il privilegio di conoscerlo di persona e parlarci quando era ancora nel mondo dei viv, sta soffrendo in modo enorme. E non possiamo che chinare rispettosamente il capo, di fronte a questo lutto drammatico.