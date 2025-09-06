Qualificazioni ai Mondiali, i risultati di giornata: vittorie per Serbia, Portogallo e Inghilterra

Sono sei le partite di qualificazioni ai Mondiali che si sono giocate in giornata. Rotondi successi per la Serbia e non solo. Decisiva la rete di Vlahovic nel corso del primo tempo, promossa anche la prestazione del difensore del Milan Pavlovic, che ha governato nel migliore dei modi la retroguardia in quel di Riga.

Pokerissimo del Portogallo: doppiette di CR7 e Joao Felix

Il Portogallo si è imposto sul campo dell’Armenia con un netto cinque a zero: in gol Joao Felix due volte, doppietta anche di Cristiano Ronaldo e Cancelo. Successo anche per l’Austria, che s’impone di misura contro Cipro: decisivo il gol di Sabitzer. Ok l’Inghilterra: 2-0 all’Andorra. Pareggio per 2-2 tra Irlanda e Ungheria, mentre la Bosna Erzegovina ne segna addirittura sei sul campo del San Marino.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

Lettonia-Serbia 0-1

Armenia-Portogallo 0-5

Inghilterra-Andorra 2-0

Austria-Cipro 1-0

Irlanda-Ungheria 2-2

San Marino-Bosnia Erzegovina 0-6