Verstappen dice sì alla Ferrari: bomba prima del GP di Monza

E se fosse Max Verstappen ad approdare in Ferrari al posto di Hamilton o Leclerc? Lo stesso pluricampione ha aperto a questa possibilità.

La scuderia Ferrari è sicuramente una di quelle in cui, anche solo per valore simbolico, ogni pilota attualmente in griglia ha sognato di correre almeno una volta. Anche se le prestazioni non sono le stesse dei primi anni duemila, il team resta comunque una grande fucina per giovani talenti e la meta per tanti campioni e pluricampioni di questa disciplina.

Negli ultimi anni, in Ferrari hanno corso tanti pluricampioni: Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ovviamente, ma anche Sebastian Vettel che pure non ha ottenuto i risultati desiderati. Manca però all’appello il nome più importante di tutti ossia quello del pilota che più di tutti ha mostrato continuità e fame di successi negli ultimi dieci anni: Max Verstappen.

Molte voci di mercato hanno accostato il pilota plurititolato a Mercedes prima dell’addio di Christian Horner a Red Bull che, secondo molti cronisti, sarebbe il tassello finale per chiudere la questione e fare si che il pilota olandese rimanga nel team di Milton Keynes. Il campione però non disdegnerebbe un’esperienza in Ferrari. Pure illazioni? Neanche per sogno, lo ha detto lui stesso.

Ferrari – Verstappen, mai dire mai

Il pilota olandese non è mai stato molto chiaro, mantenendo sempre una stretta politica del “no comment” quando è stato accostato ora a questa, ora a quella scuderia. Tuttavia, negli ultimi giorni ha aperto in modo imprevisto alla possibilità di andare in Ferrari. Non in questa stagione chiaramente, ma in un futuro non troppo remoto, visto che il suo ritiro potrebbe non essere così lontano.

“La Ferrari in futuro? Non lo so. Hanno già due piloti sotto contratto per l’anno prossimo, quindi non c’è discussione. C’è una possibilità? Nella vita c’è sempre una possibilità per ogni decisione. Per me, al momento, non è all’orizzonte. Ma chi lo sa?”, le parole del pilota. Una apertura minima ma pur sempre concreta, a differenza di quanto visto con Aston Martin e Mercedes che gli fanno una corte spietata da mesi.

Il campione ci ha comunque tenuto a ribadire che se ciò accadesse, dovrebbe trattarsi di un progetto rapido in un futuro prossimo: “Non so per quanto ancora correrò in Formula Uno quindi ci sono tanti dubbi anche per me”, riflette il campione. Ferrari ha ancora un’ascendente enorme su tanti campioni, nonostante non vinca un titolo da poco meno di vent’anni. Pensate che nomi potrebbe attirare se tornasse a vincere.