Antonelli-Hamilton, il video sconvolge: mostra tutto

Una sorpresa sconvolgente aspettava Kimi Antonelli nel suo momento di intimità pre gara. Quello che Lewis ha fatto è incredibile.

La stagione del giovane e sorprendente Kimi Antonelli procede, tra alti e qualche basso che vista la sua giovane età, ricordando che il pilota è fresco di maturità ed è già titolare in un team importante come Mercedes, è tranquillamente perdonabile e comprensibile. Del resto, a meno di vent’anni, l’italiano ha già attirato su di se molta attenzione da parte di stampa e tifosi.

Al momento, il pilota italiano occupa la settima posizione nella Classifica dei Piloti, non un risultato stellare ma nemmeno da buttare via considerando che due posti vanno via di base per McLaren che ha messo su una stagione troppo ben preparata per essere raggiunta dagli sfidanti. Buoni risultati che fanno ben sperare anche per il prossimo anno, supponendo che Kimi mantenga il sedile con la squadra.

L’atleta ha avuto qualche esperienza particolare anche fuori dalla pista: l’incidente con Charles Leclerc, avvenuto in Olanda, ha sicuramente reso le cose tese con Ferrari e il pilota italiano è stato “visitato” da Lewis Hamilton che aveva qualcosa da dirgli. In un video incredibile, Kimi mostra cosa può accadere quando tra piloti ci si annoia ed arriva il momento di “fare i conti”.

Shock Hamilton, era dentro la sua motorhome!

Tra il pilota italiano e Lewis Hamilton, altro pilota della Ferrari, potrebbe non scorrere buon sangue considerando la rivalità in pista e quanto accaduto all’ultimo gran premio. In realtà però pare che Lewis sia un vero simpaticone fuori dalla pista a differenza di quanto accade in conferenza stampa quando i giornalisti gli danno del filo da torcere!

Secondo una confessione in video di Antonelli infatti, prima delle prove per Monza rientrando nel suo motorhome personale Kimi avrebbe scoperto un messaggio lasciato da Hamilton nel suo bagno: “Lewis was here”, Lewis è stato qui, una simpatica nota lasciata per sorprendere il pilota. A dirla tutta, secondo Kimi, non è la prima volta che Lewis “invade” il suo spazio personale.

Forse Lewis si annoiava, forse è stato un modo simpatico e giocoso per “tirare le orecchie” a Kimi dopo ciò che è accaduto nei Paesi Bassi con il suo compagno di squadra. E’ comunque un retroscena molto simpatico. Chissà che l’italiano non decida di rigiocare uno scherzo a sua volta ad Hamilton, magari lasciandogli un messaggio nel van dopo la gara. Chiuditi a chiave, Hamilton!