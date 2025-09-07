“La Premier League è una competizione fantastica. All’Inter sto bene, ma credo che potrei fare molto bene anche lì. Sarei sicuramente interessato”. Con queste parole, pronunciate durante la pausa per le nazionali, Denzel Dumfries ha riacceso le voci sul suo futuro, lasciando intendere che un trasferimento in Inghilterra non è un’ipotesi remota.

Mentre la Serie A e gli altri campionati osservano uno stop forzato per gli impegni delle selezioni nazionali e l’Inter prepara con attenzione la sfida contro la Juventus a Torino, un appuntamento chiave per l’avvio della stagione nerazzurra. Tra i protagonisti più attesi c’è proprio l’esterno olandese, reduce da un gol storico con la sua nazionale e pronto a rendersi decisivo anche contro i bianconeri.

Il tema del futuro di Dumfries

Il tema del futuro di Dumfries, però, resta caldo. Già la scorsa estate il giocatore era finito al centro di numerose trattative: il cambio di agente e le sue prestazioni convincenti avevano spinto diversi club a sondare il terreno, complice anche la clausola rescissoria da 25 milioni valida fino a luglio. Nessuno ha affondato il colpo e l’olandese è rimasto a Milano, ma l’impressione è che la questione sia stata soltanto rimandata.

Con una cifra considerata appetibile rispetto al valore reale del calciatore, l’Inter dovrà guardarsi le spalle: le big europee osservano con interesse e Dumfries continua a lanciare segnali chiari in direzione Premier League.