Bufera in Francia: infortuni per Dembelé e Doué, il PSG attacca la federazione

Continuano le polemiche in Francia per gli infortuni di due giocatori importantissimi per il PSG: Dembelé e Doué. Il club parigino, guidato da Luis Enrique, aveva avvertito la federazione inviando una lettera lo scorso 4 settembre, segnalando preoccupazione e insoddisfazione. Come evidenzia l’Equipe, il PSG aveva dichiarato alla federcalcio di essere “preoccupato e insoddisfatto per la tutela della salute dei nostri giocatori, trattenuti in nazionale senza alcun consulto. Due dei nostri calciatori sono stati trattenuti nonostante una situazione clinica incompatibile con la competizione”. Il riferimento era a Lucas Hernandez e Dembelé.

Adesso si è fatto male anche Doué, uscito contro l’Ucraina all’81’ per un infortunio alla coscia: stop anche per lui di circa 6 settimane. Salterà dunque la sfida di Champions League contro l’Atalanta.