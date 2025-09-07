Ferrari, l’omaggio al grande campione commuove: lacrime a Monza

Arriva un clamoroso omaggio ad un uomo che ha fatto la storia di Ferrari, c’è commozione perché lui non potrà essere lì.

Quando una squadra non va bene non dovrebbe cominciare a vivere di ricordi anche se nel caso di Ferrari che è una squadra con una tradizione quasi leggendaria alle spalle in cui hanno corso entrambi i driver con il record di titoli mondiali portati a casa in Formula Uno oltre a tantissimi pluricampioni di livello mondiale, forse si può pensare a fare un eccezione.

Questo fine settimana, la squadra italiana scenderà in pista a Monza con tante aspettative pesanti a cui rispondere da parte dei tifosi: un anno fa, in una stagione a senso unico, il monegasco Charles Leclerc si è portato a casa a sorpresa una vittoria casalinga che mancava da quando nel 2006 un certo Michael Schumacher riuscì a portare a casa quello che per anni, era rimasto l’ultimo successo sulla pista della squadra italiana.

Il team italiano scende quindi in campo con moltissime aspettative anche se, ad onor del vero, quest’anno una vittoria contro una McLaren aliena risulterebbe un vero e proprio miracolo divino, forse anche più dello scorso anno. Tuttavia, per la squadra italiana c’è una ragione in più per dare il massimo. Infatti, farà sfoggio di un clamoroso omaggio allo storico campione.

Ferrari, l’omaggio a Niki Lauda emoziona tutti

Sono passati ormai sei anni dalla scomparsa di Niki Lauda eppure, quel vuoto non è ancora stato colmato. Non lo sarà mai perché parliamo di un uomo che ha rivoluzionato la Formula Uno per sempre, con la sua precisione, la tecnica sopraffina, la capacità di spingere sempre l’auto un millimetro sotto il suo limite, il giusto per portare a casa la vittoria.

In Ferrari, Lauda ha corso forse le sue stagioni più esaltanti portandosi a casa ben due titoli – il terzo lo avrebbe vinto in McLaren diversi anni dopo – e competendo fino all’ultimo con il rivale James Hunt prima del drammatico incidente al GP di Germania in cui ha rischiato di perdere la vita nel famoso rogo da cui si salvò per miracolo, perdendo forse la stagione per quanto accaduto in quella gara.

Le automobili scenderanno in pista con una livrea omaggio dedicata proprio a Niki Lauda ispirata a quella “vestita” dalle Ferrari 312P in quell’anno denso di successi e che si distinguevano per una grossa pinna bianca, ripresa dalla stampa che ricopre le SF-25. Speriamo soltanto che le monoposto siano all’altezza di quella di Lauda del tempo stavolta.