Italia caput mundi: la Nazionale di Velasco è Campione del Mondo!

L’Italia del volley è campione del Mondo per la seconda volta nella propria storia. Alle azzurre di Velasco serve il tie-break per avere la meglio sulla Turchia di Santarelli: 3-2 il finale (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). 36^ vittoria consecutiva per la Nazionale Italiana e primo titolo mondiale centrato dal 2002, il quarto di filadopo due Nations League e l’oro olimpico a Parigi.

Dopo la semifinale contro il Brasile, l’Italia affronta la Turchia in una vera battaglia. Vargas crea molti grattacapi alla ricezione azzurra. Il primo set si chiude 25-23 per l’Italia, grazie a due errori consecutivi delle avversarie. Nel secondo parziale, la Turchia prende il controllo e vince 25-13.

Nel terzo set, l’Italia si porta avanti 11-7. La Turchia recupera fino al 17-17 e poi pareggia sul 24-24 con un ace di Vargas. Egonu risponde con un ace sul secondo set point: 26-24 per l’Italia. Nel quarto set, la Turchia allunga fino a +8 e chiude 25-19. Si va al tie-break. L’Italia parte in vantaggio e mantiene il ritmo fino al 15-8. Con questo risultato, conquista il secondo titolo mondiale nella storia della nazionale femminile.

La formazione turca ha potuto contare su una prestazione di alto livello di Melissa Vargas, autrice di 33 punti, fermata solo nel set decisivo. L’Italia ha risposto con Paola Egonu (22 punti), Ekaterina Antropova (14) e Myriam Sylla (19), protagoniste nella rimonta e con i muri finali. Il successo al tie-break ha consegnato all’Italia il secondo titolo mondiale, a 23 anni di distanza dalla vittoria di Berlino nel 2002.

Premi individuali: tre per l’Italia. Velasco, 3° capolavoro