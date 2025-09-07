Juventus, buone notizie dall’attacco: Vlahovic e David segnano ancora

È cominciata nel segno dei gol dei suoi attaccanti la stagione della Juventus. La squadra bianconera ha segnato tre gol ufficiali e tutti sono arrivati dai suoi centravanti: due di Dusan Vlahovic e uno di Jonathan David. Numero e tabellini che non fanno che alzare le aspettative dei tifosi della Vecchia Signora per il loro reparto offensivo. Un’attesa che la società ha deciso rinfocolare nelle ultime ore del calciomercato estivo quando, al reparto che contava già i due centravanti ma anche Conceição e Yildiz, ha aggiunto anche Zhegrova e Openda. I messaggi sono chiari, la Juve di Tudor vuole essere solida, ma anche esplosiva davanti.

I bomber della Juventus si confermano

Non bastavano i gol nel club, David e Vlahovic hanno deciso di continuare a far vedere la loro freddezza sotto porta. E anche in Nazionale, in questi giorni, hanno messo la loro firma. Il numero 9 e il numero 30 della Juventus hanno segnato un gol a testa nel primo impegno delle rispettive selezioni nazionali. David ha segnato in amichevole, di testa sbloccando l’amichevole contro la Romania. Poi vinta 0-3. Vlahovic invece ha deciso la sfida contro la Lettonia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Altre due reti nella stagione dei due bomber cominciata quindi sotto i più buoni auspici. In attesa che anche Openda, Conceição, Yildiz (già due assist in stagione) e Zhegrova timbrino il cartellino alla voce gol.