La Dynamo Kyiv acquista Blanuta: è bufera per i suoi contenuti filorussi!

Sta scoppiando un caso politico in Ucraina. La Dynamo Kyiv ha acquistato Vladislav Blanuta, centravanti classe 2002, ex Cluj, dove ha messo a segno 12 gol e autenticato 4 assist nella scorsa stagione.

Blanuta ufficializzato dalla Dinamo Kyiv: è caos

Appena ufficializzato dalla Dynamo, i tifosi della squadra di calcio della capitale ucraina hanno ripescato alcuni interventi del calciatore pubblicati su Tik Tok, all’interno dei quali venivano postati con orgoglio contenuti filorussi. Addirittura in uno di questi, Blanuta conversava con uno dei propagandisti più accaniti del Cremlino, Vladimir Solovyov, che ogni giorno lancia minacce, nemmeno troppo velate, ai paesi europei nella sua trasmissione.

I tifosi non l’hanno presa bene e il giocatore ha così pubblicato un messaggio ai supporter della Dynamo, che dal canto loro avevano iniziato a minacciarlo sui social per le sue posizioni passate apertamente filorusse: “Cari ucraini, sono orgoglioso di giocare in Ucraina per il grande club Dynamo Kyiv. Gloria agli eroi, gloria all’Ucraina. L’Ucraina vincerà. La Russia è il Paese aggressore, io sto con l’Ucraina”.



Nessuno, tra i tifosi ucraini, ha comunque creduto a questo messaggio.

Blanuta è stato acquistato dopo l’addio di Vanat, passato al Girona, in Liga. Proprio di Vanat ha parlato l’ex allenatore del Kryvbas Yuriy Vernydub: “Avrà sicuramente bisogno di tempo per ambientarsi. Spero che Vanat possa prosperare in Spagna, anche se il Girona non sta esprimendo il suo massimo potenziale al momento.’

‘Vanat dovrà affrontare un vero e proprio fardello di aspettative – vogliono gol da lui. Credo che Vlad saprà reggere la pressione; è stato capocannoniere nella Premier League ucraina per due volte e ora è il suo momento in La Liga’.

La Dynamo Kyiv ha iniziato molto bene il campionato ucraino, vincendo e prime quattro partite: punteggio pieno e due lunghezze di vantaggio nei confronti dell’avversaria più accreditata, lo Shakhtar Donetsk.