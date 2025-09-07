Leclerc rivela la faida segreta: ha dovuto chiedergli scusa

Tra piloti ai massimi livelli della Formula Uno possono succedere incomprensioni e crearsi tensioni. Anche Leclerc ha avuto la sua dose di problemi.

Nel mondo delle corse l’adrenalina è sempre alta, le gare si decidono all’ultimo giro e la lotta per il titolo è sempre accesa anche se negli ultimi anni, Mercedes, Red Bull e ora McLaren hanno reso meno competitivo lo sport con un dominio incontrastato nel Circus. Comunque questo clima di competizione influisce molto anche sullo stato mentale dei piloti.

Quando i piloti si passano vicini rischiando un contatto ad ogni rettilineo e minacciano di tagliarsi la traiettoria ad ogni giro ad oltre 300 chilometri all’ora, è pure normale che tra di loro si possano creare tensioni o incomprensioni, risolte poi con liti, discussioni accese o addirittura con le mani addosso. In tanti casi, negli anni, abbiamo visto scene simili, come in questi episodi!

Senna ed Irvine si misero le mani addosso nella stagione del 1993 dopo una serie di “complimenti” scambiati tra loro, Schumacher dopo la gara di SPA del 1998 cercò di assalire David Coulthard per una manovra sbagliata del britannico accusando il pilota dalla mascella pronunciata di aver provato ad assassinarlo e per finire, Trulli e Sutil nel 2009 andarono molto vicini ad un litigio fisico: Charles Leclerc ha rischiato forse qualcosa di simile nell’ultima gara.

Un confronto privato, poi le scuse

Per Kimi Antonelli, la stagione sta andando bene ma non mancano errori da novellino che per la sua giovane età sono più che normali: prima lo scontro con Max Verstappen ed ora, in Olanda, il contatto con Charles Leclerc che ha rovinato la gara del pilota monegasco che sicuramente, non l’avrà presa bene. I due non sono arrivati alle mani o ad insultarsi, almeno per quanto ne sappiamo, ma hanno avuto bisogno di un confronto privato per chiarirsi.

Dopo il GP di Olanda, sembrava che Leclerc fosse infuriato con il giovane pilota di Mercedes. Ha infatti lasciato il tracciato in tutta fretta senza nemmeno parlarci, come se fosse così furente da non voler sapere niente del rookie. Alla stampa italiana in queste ore però il pilota monegasco ha finalmente svelato il retroscena che non potevamo conoscere.

“Purtroppo a Zandvoort sono andato via subito dopo la gara. Andrea però mi ha cercato subito e si è scusato“, le parole del pilota di Monaco che questa domenica, tenterà di ripetere l’impresa di Monza dello scorso anno. Alla fine, poteva succedere a chiunque: “A Zandvoort devi essere aggressivo se vuoi passare, alla fine sono cose che succedono. Anche io ho fatto errori. Fa male quando finisci la gara così, ma succede”, riflette il driver svelando il chiarimento con l’italiano.