Atalanta, il punto sugli allenamenti e i giocatori infortunati

L’Atalanta ha comunicato la situazione relativa agli allenamenti in vista della ripresa del campionato in seguito alla sosta per le nazionali. Oggi si è svolta una seduta al mattino. Kolašinac ha svolto un lavoro individuale in campo. Per Éderson e Bakker terapie, così come per Scamacca. Domani la squadra di Juric scenderà in campo per una seduta pomeridiana.
Le parole di Juric post-Parma
Un commento sulla prestazione rispetto al Pisa. Un passo indietro o avanti?
“Concludiamo con un pareggio. È stata una partita con tanti lanci lunghi e punizioni battute bene per creare pericoli. Queste sono problematiche. Il primo tempo potevamo giocare molto meglio, più avanti e più veloce. Nel secondo tempo meglio. Mi rammarico considerando le occasioni create e aver segnato solo un gol”.
Sei preoccupato di non avere le armi per costruire ciò che avevi pensato?
“Ho un gruppo di ragazzi giovani con grande prospettiva che devono lavorare bene insieme agli anziani. È tutto chiaro secondo me. Abbiamo sbagliato tanti gol ma i miei giocatori possono fare meglio col tempo”.
Che giocatore è Pasalic?
“Un giocatore umanamente di spessore. Riesce abbinare quantità e qualità. In queste due partite è entrato in tutti e due i gol”.
Al gol vi siete abbracciati tutti. Si riparte da qui?
“Io sono convinto che ho un bellissimo gruppo, con molte motivazioni. Mi sembrano ragazzi che possono crescere tanto. Tutti gli acquisti sono giocatori di questo tipo. SI sta creando un buon clima. Sarebbe stato meglio vincere ma andiamo avanti, creando nuove ambizioni”.
È preoccupato di aver raccolto poco anche in vista della Champions?
“Non posso farci niente. È così. Spero che in futuro riusciremo a fare più gol. La cosa buona è che arriviamo e creiamo. Adesso avremo un ciclo di sette partite e da lì cominceremo a ragionare di più”.
Atalanta a caccia di riscatto dopo un inizio così così
Due pareggi contro la neopromossa Pisa e il Parma. Non è stato un inizio brillante quello dell’Atalanta, che vuole rientrare nel migliore dei modi in vista della terza giornata di campionato. Gli impegni sono fitti, se consideriamo che domenica la Dea sfiderà il Lecce, poi mercoledì 17 settembre l’esordio in Champions sul campo del PSG. Dunque le sfide con Torino e Juventus. Il mese di settembre si chiuderà con la partita contro il Club Brugge.