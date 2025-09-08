Atalanta, il punto sugli allenamenti e i giocatori infortunati

Al gol vi siete abbracciati tutti. Si riparte da qui?

“Io sono convinto che ho un bellissimo gruppo, con molte motivazioni. Mi sembrano ragazzi che possono crescere tanto. Tutti gli acquisti sono giocatori di questo tipo. SI sta creando un buon clima. Sarebbe stato meglio vincere ma andiamo avanti, creando nuove ambizioni”.

È preoccupato di aver raccolto poco anche in vista della Champions?

“Non posso farci niente. È così. Spero che in futuro riusciremo a fare più gol. La cosa buona è che arriviamo e creiamo. Adesso avremo un ciclo di sette partite e da lì cominceremo a ragionare di più”.

Atalanta a caccia di riscatto dopo un inizio così così

Due pareggi contro la neopromossa Pisa e il Parma. Non è stato un inizio brillante quello dell’Atalanta, che vuole rientrare nel migliore dei modi in vista della terza giornata di campionato. Gli impegni sono fitti, se consideriamo che domenica la Dea sfiderà il Lecce, poi mercoledì 17 settembre l’esordio in Champions sul campo del PSG. Dunque le sfide con Torino e Juventus. Il mese di settembre si chiuderà con la partita contro il Club Brugge.