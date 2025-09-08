Bagnaia senza attenuanti, lo ha ammesso: Ducati incredula

La lunga serie di prestazioni deludenti del pilota italiano sembra destinata a proseguire: il pilota stesso ha rivelato che qualcosa non quadra.

Gli sport di corse dovrebbero essere più competitivi di quello che stiamo vedendo in Formula Uno ma soprattutto in Moto GP quest’anno, dove i giochi sono praticamente chiusi quando mancano ancora diverse gare al finale di stagione. Se in F1 la McLaren pare ormai aver portato a casa entrambi i titoli, per Ducati Lenovo in MotoGP si può fare lo stesso discorso.

Se il dominio della scuderia italiana però può essere facilmente spiegato da una grande ricerca sulla GP 24 dell’anno scorso e la GP25 dell’anno in corso, è molto più difficile portare un’analisi che spieghi il divario estremo tra Marc Marquez, prossimo ad essere incoronato campione dopo una serie di oltre 10 successi inanellati uno dopo l’altro ed il suo compagno di squadra.

Pensare che ad inizio anno, tra i due i bookmakers avrebbero sicuramente considerato papabile campione più l’italiano che ha nel suo palmares più di un titolo mondiale e nel 2024 sulla motocicletta italiana aveva performato molto bene, insidiando Jorge Martin fino alla fine e mostrando una grande intesa con il suo mezzo, cosa che quest’anno è totalmente andata a sparire.

Tutti i problemi di Bagnaia

Anche nello Sprint a Barcellona, Bagnaia – che viene da un settimo ed un ottavo posto consecutivi che lo hanno addirittura visto scivolare fuori dal podio e tutto questo sempre con la moto più veloce della griglia – ha performato male, sicuramente non da campione quale è, arrivando quattordicesimo. Una prestazione che non ha capo né coda.

Questa volta, la colpa non è tutta dell’italiano e va notato che le cinque cadute che ci sono state davanti a lui durante lo Sprint hanno sicuramente influito sulla sua posizione in griglia. Ma i piloti di MotoGP non possono rifugiarsi nelle scuse quando accade qualcosa di simile e in effetti, Bagnaia che non ha mai indorato la pillola dopo una brutta prestazione non lo ha fatto nemmeno stavolta.

“Cercare di rimanere positivi al momento non è stata la ricetta per migliorare, perché alla fine non stiamo riuscendo a trovare il bandolo della matassa”, ammette uno sconsolato Pecco ai microfoni di Sky dopo la prestazione sportiva “Io ci sto provando in tutti i modi e onestamente durante la gara, ho perso il davanti in tante situazioni. Sono lento, ma sono lento rischiando di cadere. Stiamo provando in ogni caso a fare qualcosa perché mi manca la stabilità sul davanti. Quando provo a portare più velocità in percorrenza la perdo ed è più difficile trovare la via”, le sue parole.

Esperti come ad esempio Carlo Pernat danno Bagnaia già lontano da Ducati per il prossimo anno: se le prestazioni continuano a non decollare è altamente probabile che l’italiano si guarderà attorno per trovare un’altra squadra.