Gli Us Open non sono finiti, furia Sinner: volano schiaffi

Il finale degli US Open lascia un ricordo negativo su un match di Jannik Sinner. Quanto è stato detto ha influito anche sulla prestazione del tennista.

Il tennis è uno sport per gentiluomini o comunque, considerato elevato rispetto ad altri, alla pari di golf e Formula Uno. Mantenere contegno e rispetto in questo tipo di disciplina atletica, dentro e fuori dal campo, deve essere la prerogativa degli atleti ma anche dei tifosi che entrano in questo mondo, specie in un teatro importante come quello di una delle gare più importanti che si disputano con racchetta e palline.

Gli US Open che si sono conclusi da poche ore con l’ennesima sfida in finale tra Sinner ed Alcaraz hanno dato il loro verdetto ma quello che rimane è anche ciò che si è visto fuori dal campo, sulle tribune e sui social network. E un episodio in particolare ha “sporcato” la prestazione del tennista italiano che ha dovuto fare i conti con un tifo contro molto fastidioso.

I fatti risalgono alla semifinale in cui Jannik Sinner si è imposto su Felix Auger Alissime, atleta di casa che comprensibilmente monopolizzava il tifo dei tanti americani presenti allo stadio che ha ospitato l’evento. Meno comprensibile considerando la levatura di questo sport è quanto ha fatto una tifosa, risultata davvero odiosa.

Tifo contro e urla, i social network esplodono

Durante la partita ha fatto molto rumore – letteralmente – una donna di mezza età con gli occhiali che le telecamere hanno spesso ripreso nell’atto di esultare in modo davvero eccessivo ad ogni punto di Alissime ma, peggio ancora, ad ogni errore di Sinner, come se più che essere lì per tifare per il suo beniamino, la donna avesse pagato il biglietto per insultare e ridere di Sinner che poi, ironia della sorte, ha vinto.

Queste esternazioni sarebbero fastidiose in qualsiasi sport ma come giustamente analizzato dalla stampa sono sopratutto fuori luogo in uno sport come il tennis dove questi comportamenti risultano davvero incomprensibili. Forse, gli strascichi del caso Clostebol hanno lasciato uno spettro sull’atleta, forse il tennista di casa era molto benvoluto, fatto sta che il mondo dei social network si è ribellato.

I tifosi di Sinner sui social hanno insultato pesantemente la tifosa, di fatto, giocando al suo stesso gioco: tra le esternazioni più colorite troviamo “La prenderei per i capelli”, “La prenderei a schiaffi” e un variopinto “Prenderei un taxi per lo stadio solo per farle ingoiare gli occhiali“. Odio gratuito? Chi semina vento, raccoglie tempesta, ci verrebbe da dire.