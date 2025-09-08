Il padre di Calhanoglu: “Dio sa quando Hakan tornerà in Turchia”

Huseyin Calhanoglu, papà del centrocampista dell’Inter, ha parlato così all’emittente Hurriyet, rispondendo alla domanda relativa al ritorno del figlio in Turchia. Quando accadrà? “Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all’Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c’è alcuna questione di trasferimento”.

Le parole di Okan Buruk

“Hakan era un giocatore che volevamo davvero. È un grande tifoso del Galatasaray. Ha fatto una grande dichiarazione sul fatto di fare un grande sacrificio in futuro. Abbiamo fatto un altro tentativo la scorsa settimana, ma l’Inter ha detto di non essere disposta a venderlo. Hanno detto che lo avrebbero fatto se avessimo offerto un prezzo molto più alto del normale. Abbiamo fatto un tentativo”.

Inter, preparazione al derby d’Italia: le parole di Zielinski

Piotr Zielinski così a SportMediaset:”Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità per dare tanto alla squadra”.

Sarai come un nuovo acquisto…

“Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime“.

Si riparte da Juve-Inter.

“Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano”.

Sulla posizione in campo.

“Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo: darò il massimo in qualunque posizione mi metterà il mister”.

Fa ancora male il ricordo dello 0-5 in finale col Psg?

“Nessuno strascico, è il passato. Quest’anno eravamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti in palio”.

Scudetto e Champions restano obiettivi reali?

“L’Inter deve puntare sempre in alto in tutte le competizioni e cercare di vincere”.

Napoli favorito per lo scudetto?

“Si vedrà. Noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.