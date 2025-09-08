ItalVolley, l’arrivo delle azzurre a Malpensa

Ad accogliere la nazionale femminile allo scalo di Malpensa circa 300 persone, tra curiosi, parenti e scuole volley radunate dalla federazione per l’accoglienza. Ragazze tra i 10 e i 18 anni con le maglie di Sylla, Egonu, De Gennaro, tesserate per squadre del territorio (Vedano, Insubria ecc ecc). Nei prossimi giorni verranno accolte in Quirinale dal presidente Mattarella, prima di godersi le meritate vacanze.
Ecco il video dell’arrivo delle campionesse azzurre, realizzato dal nostro Gianluca Viscogliosi.
Queste le immagini dell’arrivo delle azzurre.