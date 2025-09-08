Leclerc svela il più grande rimpianto in carriera: è un vero disastro

Anche i grandi campioni hanno dei rimpianti. Sulla carta, Charles Leclerc ha avuto tutto dalla vita meno una cosa. E gli pesa tantissimo, come un macigno.

La carriera di Charles Leclerc rischia in qualche anno di avere l’epilogo triste di quella di tanti altri “irrealizzati” in Formula Uno, quei piloti come Felipe Massa, Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya e ancora tanti nomi che non hanno mai vinto un titolo mondiale pur correndo sempre a livelli altissimi, mostrando di avere i numeri per vincere ma vedendosi sempre superati da qualcun altro.

A ventisette anni compiuti, Leclerc non è certo vecchio anagraficamente né lo è dal punto di vista sportivo e potrebbe ancora dare tanto per parecchi anni. Del resto, le tecniche di allenamento hanno permesso a piloti quarantenni di continuare a correre in Formula Uno, come dimostra il suo stesso compagno di squadra. Per ogni anno che passa senza una vittoria però, Leclerc perde un anno importante per raggiungere l’apice della sua carriera.

Il pilota monegasco ha sempre dato tutto in ogni stagione ma gli è sempre mancato il quid per arrivare al titolo e questo è chiaramente molto frustrante, come egli stesso ha ammesso più volte pur non rinnegando mai le sue scelte in quanto a carriera e scuderia con cui correre. L’atleta però ammette di avere un enorme rimpianto e non potrebbe essere altrimenti.

Leclerc rimpiange una cosa: “Non l’ho mai avuta”

La verità è che a Lecler – e a Ferrari – è sempre mancata la macchina adatta a portare a casa una vittoria. Se quest’anno siamo proprio lontani dal podio, ci sono state stagioni come quella del 2022 dove sulla F1-75 Leclerc inanellò ben tre vittorie nella prima parte del campionato in cui il titolo è sfuggito per poco. L’auto era quindi, comunque, inferiore a Red Bull in quell’occasione anche se perpoco.

Questa cosa è stata riconosciuta da Charles stesso che non è noto per la sua scarsa oggettività: “Sapere di non poter vincere è frustrante – ammette il driver – è un sentimento che provo da un po’, perché non ho ancora avuto davvero la possibilità di avere una macchina, a parte forse l’inizio del 2022 capace di lottare costantemente per la vittoria”, le sue parole.

Tuttavia, questo non si traduce in una rinuncia completa al sogno di alzare un titolo con Ferrari che Leclerc non ha mai rinnegato anche nei momenti in cui le prestazioni erano peggiori: “Questo però non cambia la mia motivazione. Anzi, forse la frustrazione diventa una spinta in più: vuoi provare a ottenere qualcosa che sulla carta sembra irrealistico”.