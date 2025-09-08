Napoli, Conte ha le idee chiare sul suo scacchiere

Il Napoli è stata sicuramente la regina del calciomercato, con acquisti che vanno a implementare una rosa, quella dello scudetto, già molto competitiva.

Il club partenopeo riparte da una pianta stabile che l’anno scorso ha riportato lo scudetto alle pendici del Vesuvio. La conferma di Antonio Conte è importantissima per dare continuità a quel progetto tattico partito lo scorso anno e che ha portato importanti traguardi, Aurelio De Laurentiis.

Napoli, la probabile formazione

Si ripartirà dal 4-3-3, tra i pali attenzione alla staffetta tra il nuovo arrivato Milinkovic-Savic e Meret, nonostante quest’ultimo abbia rinnovato il proprio contratto. In difesa, ecco Beukema che per ora parte in panchina, Rahmani sembra avere il posto fisso. Ai lati Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo è arrivata la stella De Bruyne che potrebbe agire insieme a Lobotka e McTominay, mezza rivoluzione anche in avanti con l’arrivo di Noa Lang che agirà insieme a Lukaku e Neres, con Hojlund che ora può sostituire il belga infortunato e Lucca riserva di lusso.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic/Meret; Di Lorenzo, Rrhamani/BEUKEMA, Buongiorno, Olivera/Spinazzola; DE BRUYNE/Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano/Noa Lang, Lukaku/Hojlund, Neres. All: Conte

La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il comunicato del Napoli su Hojlund

Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all’Atalanta nell’agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!