Valentino Rossi in F1, l’omaggio è spettacolare: fan entusiasti

Cosa hanno in comune Valentino Rossi ed il mondo della Formula Uno in cui l’italiano non si è mai cimentato? Più di quello che credete…

Il nome di Valentino Rossi è uno di quelli destinati a restare negli almanacchi storici dello sport mondiale anche a lungo dopo il suo ritiro. Sono un paio di anni che Rossi ha abbandonato la sua ricca carriera in MotoGP che gli ha consegnato ben nove titoli mondiali per correre in WEC, eppure è ancora il metro di paragone per una intera generazione di piloti.

Un mondo a cui però il pilota ha dato tanto senza mai nemmeno avvicinarcisi è quello della Formula Uno in cui molti corridori moderni riconoscono al centauro italiano un’abilità incredibile nel dominare i circuiti per anni. Qualcosa che qualunque driver di Formula Uno sognerebbe di poter fare ma che per ora, solo pochi nomi come Max Verstappen sono riusciti in qualche modo ad imitare.

Un pilota tra tutti quelli che corrono quest’anno che ha sempre avuto un legame importante ed un rispetto incrollabile per la figura del motociclista italiano con numero 46 è il britannico Lando Norris che quest’anno, pur partendo un po’ sotto con le quote rispetto al più costante compagno di squadra Oscar Piastri, si gioca il titolo. Il suo gesto è stato notato da tutti.

Norris omaggia Rossi, che bel gesto

I rapporti tra Norris e Rossi sono cordiali ed amichevoli e ben noti nel Circus. Online, circolano diversi video ripresi prima di una gara in cui il britannico decide di portare i suoi omaggi al Dottore, abbracciandolo, parlando con lui di qualcosa che è sicuramente correlato al mondo delle corse e stringendogli con rispetto la mano. L’ultimo gesto, però, è stato ben più plateale.

Prima della gara di Monza infatti, il driver di McLaren è stato visto presentarsi alla stampa nei box con una giacca molto particolare ricamata su misura. Sul retro del bomber vediamo una mezza luna sorridente e soprattutto, un ricamo che recita il nome “Valentino Rossi” ben visibile a tutti. Un segno di rispetto o forse, un semplice omaggio al pilota italiano.

Perché indossarla proprio a Monza? Ovviamente, perché si tratta di una delle due tappe Italiane del mondiale di Formula Uno, quindi cosa c’è di meglio di un bell’omaggio casalingo ad un pilota che ha fatto la storia del motorsport in questi anni? Le immagini sono decisamente emozionanti, per il significato che questo omaggio ha per noi tifosi italiani.