Ancelotti: “Rodrygo? Ecco cosa penso. E su Casemiro e Guimaraes…”

Carlo Ancelotti parla così di Rodrygo. Il commissario tecnico del Brasile ha parlato di questo e molto altro nel corso della conferenza stampa: “Conosco molto bene Rodrygo e sono sicuro che possa aiutare la squadra. Stiamo valutando 70 giocatori, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico, per formare una squadra il più competitiva possibile per il Mondiale. Non ci sono favoriti, perché in realtà sarà il campo a dire chi sono i giocatori per il Mondiale”.

Su Casemiro: “Non c’è nessun giocatore brasiliano con le stesse caratteristiche di Casemiro, ma ci sono alcuni che possono giocare in quella posizione con caratteristiche diverse, come Andrey Santos, Bruno Guimaraes, e credo che anche Paquetá, con caratteristiche diverse, possa giocare in quel ruolo, perché ha le capacità e le caratteristiche tecniche per impostare bene il gioco dalla difesa”.

Su Bruno Guimaraes: “A livello personale, Bruno per me è un giocatore molto importante per la Nazionale. È un giocatore completo che può giocare in diverse posizioni. Mi piace molto perché lavora sodo. Non possiamo dire che sia titolare indiscusso, ma è un giocatore molto importante per la nazionale brasiliana”.

Su Estevao: “Sta facendo molto bene, lavora bene, è tranquillo e umile. Non lo vedo frettoloso nel progredire. Sarà un giocatore importante per la nazionale in futuro”.

