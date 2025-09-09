SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Ancelotti: “Rodrygo? Ecco cosa penso. E su Casemiro e Guimaraes…”

Ancelotti: “Rodrygo? Ecco cosa penso. E su Casemiro e Guimaraes…”

di
Ancelotti: “Rodrygo? Ecco cosa penso. E su Casemiro e Guimaraes…”

Carlo Ancelotti parla così di Rodrygo. Il commissario tecnico del Brasile ha parlato di questo e molto altro nel corso della conferenza stampa: “Conosco molto bene Rodrygo e sono sicuro che possa aiutare la squadra. Stiamo valutando 70 giocatori, dal punto di vista fisico, tecnico e tattico, per formare una squadra il più competitiva possibile per il Mondiale. Non ci sono favoriti, perché in realtà sarà il campo a dire chi sono i giocatori per il Mondiale”.

 Su Casemiro“Non c’è nessun giocatore brasiliano con le stesse caratteristiche di Casemiro, ma ci sono alcuni che possono giocare in quella posizione con caratteristiche diverse, come Andrey Santos, Bruno Guimaraes, e credo che anche Paquetá, con caratteristiche diverse, possa giocare in quel ruolo, perché ha le capacità e le caratteristiche tecniche per impostare bene il gioco dalla difesa”. 

Su Bruno Guimaraes“A livello personale, Bruno per me è un giocatore molto importante per la Nazionale. È un giocatore completo che può giocare in diverse posizioni. Mi piace molto perché lavora sodo. Non possiamo dire che sia titolare indiscusso, ma è un giocatore molto importante per la nazionale brasiliana”. 

Su Estevao“Sta facendo molto bene, lavora bene, è tranquillo e umile. Non lo vedo frettoloso nel progredire. Sarà un giocatore importante per la nazionale in futuro”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×