Ferrari, è successo di tutto: Leclerc tradito da Hamilton

Possibile che in Ferrari non ci sia l’intesa che serve tra i piloti. Leclerc ed Hamilton continuano a non capirsi.

Affinché un team di Formula Uno funzioni a dovere, è necessario che tra la squadra ma soprattutto tra i piloti stessi ci sia una buona intesa, una strategia da seguire per riuscire a raggiungere il risultato migliore possibile senza mettersi i bastoni tra le ruote, come è successo in alcuni casi. Anche in questa stagione, in almeno un caso, c’è stato un bel problema in pista tra piloti della stessa squadra.

Ricordate quando in Canada Norris e Piastri finirono la gara per un contatto tra le loro McLaren? Un episodio che sottolinea una scarsa intesa ma che può accadere. Tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in Ferrari, episodi simili non sono ancora accaduti o perlomeno, non per il momento. Il precedente segnato a Monza però dove qualcuno si aspettava un improbabile ma eccitante successo di Ferrari è grave.

Vari commentatori ed esperti sportivi hanno infatti analizzato un episodio accaduto nelle qualifiche che, secondo loro, mostra come tra Hamilton e Leclerc non ci sia tutta questa chimica ed intesa. Ancora una volta, è dovuto intervenire Frederic Vasseur per spiegare alla stampa che cosa è davvero successo e perché Charles è rimasto deluso.

Niente scia per te, Hamilton snobba Leclerc

In pista, come ha notato Leo Turrini di Sky che si è chiesto dove fosse la scia che Hamilton doveva dare a Leclerc in fase di qualifica i due non sembrano essersi intesi bene, nel migliore dei casi. Nel peggiore, invece, il pilota britannico ha deliberatamente scelto di non “abbassarsi” a questa strategia mettendo in atto quello che in gergo si chiama screwjob pur di non rischiare di perdere decimi preziosi.

Leclerc si è sentito tradito e ci è rimasto male, benché poi in gara sia arrivato davanti al britannico. “Ci abbiamo pensato. Ma la decisione giusta è stata quella di preparare adeguatamente l’uscita. Abbiamo visto in altri GP quanto fosse importante” ha dovuto spiegare Frederic Vasseur, aggiungendo che in realtà Leclerc ha capito quando gli è stato spiegato tutto ciò.

Possibile, o possibile che Ferrari stia cercando di non lasciar trasparire debolezze in una stagione in cui ne ha messe in mostra pure troppe di fronte ad una concorrenza spietata. Peccato per l’impresa mancata a Monza ma soprattutto peccato per il messaggio che, a prescindere da cosa sia successo davvero, la mancata scia di Leclerc darà ai tifosi.