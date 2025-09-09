Fiorentina, Kean è tornato a splendere

L’avvio di campionato aveva messo in mostra una versione non ancora al 100% di Moise Kean. L’attaccante viola era apparso poco lucido sotto porta e anche troppo spesso nervoso come nell’andata di Conference League. Gli errori grossolani sotto porta contro Cagliari e Torino sono stati però presto dimenticati dall’attaccante viola tornato a splendere in Nazionale.

Fiorentina, si sblocca Kean: Gud out

Le sfide contro Estonia ed Israele hanno infatti permesso a Kean di tornare a brillare come nella scorsa stagione. La rete a Bergamo ma soprattutto la fondamentale doppietta in Ungheria riconsegnano a Stefano Pioli un’attaccante completamente ritrovato e carico verso una sfida complicata come quella contro il Napoli. Fiorentina che in Nazionale ha ritorvato le reti anche di Dzeko e Gudmundsson con il secondo che sul gol ha però riportato una sollecitazone a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore. Con la viola che valuterà le sue condizioni nei prossimi giorni per determinare se sarà disponibile già sabato. Fiorentina che dovrà ripartire però giocoforza dal ritrovato Moise Kean con l’attaccante che ha rinnovato in estate. Un tassello importante per il suo futuro in viola. Tassello che potrebbe però non bastare, se l’attaccante infatti confermasse ora la crescita della scorsa stagione così da attirare su di se nella prossima estate l’attenzione dei principali top club d’Europa…