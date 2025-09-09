Juventus, Bremer sull’infortunio: “Openda? Si scuserà ancora, queste cose succedono”

Quell’azione l’ho fatta mille volte, purtroppo è capitato con lui ma sono cose che succedono. È normale, non ci siamo incontrati ancora qui alla Continassa ma sono cose normali. Sicuramente mi chiederà scusa ancora, ma poi basta”.

La Juventus annuncia un nuovo rinforzo per il suo reparto offensivo: Loïs Openda è ufficialmente un giocatore bianconero. Attaccante belga classe 2000, Openda arriva a Torino, dopo essersi messo in luce in Europa per velocità, potenza e grande fiuto del gol. Nato a Liegi, ha costruito passo dopo passo la sua carriera tra Belgio, Olanda, Francia e Germania: dal 2018 ha infatti militato al Bruges, al Vitesse, al Lens e infine al Lipsia, conquistando ovunque i tifosi grazie alla sua capacità di attaccare la profondità e incidere nei momenti decisivi.