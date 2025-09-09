Juventus, Conceição a rischio per il derby d’Italia. E Tudor studia le alternative…

Lois Openda ha respirato oggi l’aria dei campi della Continassa. L’attaccante belga, rientrato dagli impegni con la nazionale, si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni, entrando subito nel clima bianconero. Il suo obiettivo è chiaro: convincere Igor Tudor a concedergli una maglia da titolare nel derby d’Italia contro l’Inter, in programma tra quattro giorni all’Allianz Stadium.

La situazione in casa Juventus

Il tecnico croato deve ancora sciogliere il dubbio su chi sostituirà Francisco Conceição. L’esterno ex Porto è rientrato a Torino con un fastidio muscolare e, dopo gli esami effettuati in serata, la sua presenza contro i nerazzurri appare assai improbabile. Intanto, insieme a Openda hanno ripreso ad allenarsi anche Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz e i tre azzurri Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli. Un gruppo importante per alzare l’intensità del lavoro in vista della sfida più attesa.

Moduli e alternative

Fino a oggi Tudor non ha mai abbandonato il 3-4-2-1, ma l’assenza di Conceição lo costringe a valutare alternative. Sul fronte sinistro, al posto dello squalificato Cambiaso, il candidato principale è Weston McKennie, ma resta viva anche la soluzione Koopmeiners, adattato all’occorrenza. Più indietro nelle gerarchie Edon Zhegrova, fermo da dicembre e ancora a corto di condizione. C’è poi l’ipotesi di rinforzare l’attacco con un elemento in più: se le corsie verranno presidiate da giocatori tatticamente affidabili come Kalulu e McKennie (in ballottaggio rispettivamente con Kostic e Joao Mario), non è escluso che Tudor decida di affiancare un’altra punta a Vlahovic.

Verso il derby d’Italia

Le prossime sedute saranno decisive per capire le scelte dell’allenatore. Openda si gioca le sue carte, e l’impatto del primo allenamento lascia intendere che avrà spazio. Sabato alle 18, all’Allianz Stadium, il derby d’Italia servirà emozioni forti: l’antipasto è già cominciato alla Continassa.