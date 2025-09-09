L’Italia è viva! Due su due per Gattuso (“siamo pazzi”), ma che sofferenza contro Israele

Cinque gol fatti, quattro subiti. “Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi”. Il virgolettato pronunciato dal CT Gennaro Gattuso nel post-partita di Israele-Italia è il perfetto riassunto della situazione degli azzurri, che portano a casa tre punti a dir poco fondamentali per il cammino delle qualificazioni ai mondiali. Ma troppa sofferenza nel corso dell’intero arco dell’incontro.

C’è stato tanto cuore e tantissima voglia di reagire: l’ingrediente della nuova Italia di Gattuso è la follia. Due su due dopo l’acuto contro l’Estonia. Ma i miglioramenti da fare sono davvero tanti perché gli appuntamenti di ottobre saranno ancora più determinanti. Gli azzurri vogliono andare a prendersi quantomeno il secondo posto che varrebbe gli spareggi. Al momento la Norvegia sembra intoccabile, ma chissà.

Nel frattempo questa Italia ha vinto, soffrendo tantissimo contro Israele. Pesano alcune leggerezze difensive. Non solamente gli autogol di Locatelli e Bastoni finiscono sul banco delle critiche, ma anche diverse marcature a dir poco superficiali nei cambi di fronte israeliani. Portiamo a casa il successo che pesa come un macigno, ma come ha detto Gattuso alla RAI i passi in avanti da fare sono davvero tanti. Ancora una volta, comunque, decisivo Moise Kean, autore di una doppietta da attaccante puro.



Le parole di Gattuso alla RAI

“C’era da morire oggi. Ci hanno sorpreso all’inizio, venendo sui riferimenti uomo a uomo ma con i due attaccanti siamo sempre stati pericolosi. La gamba non è stata brillantissima, ci sta perché era la seconda partita in pochi giorni. Ci teniamo la vittoria, ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso gol assurdi. Dobbiamo migliorare sull’aspetto della fragilità, concediamo gol troppo facilmente. E’ un problema mio, non dei ragazzi”.

Non siamo stati Italia all’inizio e alla fine della partita.

“Sì, ma è arrivata la vittoria. Abbiamo avuto la forza di reagire dopo ogni schiaffone. Comunque non si possono concedere dei gol così, ma non è una critica ai giocatori, credetemi. Devo migliorare io. C’è stato cuore, voglia di reagire, anche in una giornata così. Godiamoci la vittoria, sono stati otto giorni incredibili. Ringrazierò i ragazzi negli spogliatoi”.