Home » Calcio » Luka Modric, esempio e fuoriclasse di prevenzione

Luka Modric, esempio e fuoriclasse di prevenzione

di

La maglia di Luka Modrić, esposta al Museo del Calcio “Andrea Fortunato” e immortalata dall’obiettivo dello storico fotografo Dario Di Sessa, campeggia accanto al messaggio: “Lo sport inizia dalla prevenzione”.
Un esempio perfetto, perché Modrić, a 40 anni, continua a sottoporsi a un rigoroso monitoraggio medico che gli permette di gestire al meglio il proprio fisico, prevenire gli infortuni e garantire una straordinaria longevità calcistica.

