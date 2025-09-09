Panico in F1, la novità fa infuriare: è scontro totale

Arriva una notizia che spaventa i team che partecipano alla stagione. I cambiamenti arrivano troppo velocemente, non c’è più tempo.

La Formula Uno è un mondo frenetico, con le squadre che lavorano durante la stagione già per quella successiva per trovare un vantaggio, una zona grigia nel regolamento, un metodo per arrivare in cima alla griglia e rimanerci più a lungo possibile. Tutto questo mentre nel frattempo, le regole della FIA cambiano in continuazione, mettendo a dura prova la tenuta delle squadre.

Il prossimo anno, assisteremo ad un importante sconvolgimento dei regolamenti che potrebbe consentire alle squadre che hanno perso terreno quest’anno di recuperarlo e ai team come Ferrari di sperimentare nuove soluzioni. Motori più piccoli con una componente ibrida maggiore, nuove regole sull’aerodinamica delle vetture e altre innovazioni che sposteranno l’asticella della difficoltà per i team che faticano di più ad adeguarsi.

Ovvio che un qualsiasi cambio di regolamento di questo tipo può cambiare completamente la stagione di un team. La stessa Aston Martin ad esempio ha affermato che i risultati di quest’anno non potranno essere migliori perché Adrian Newey sta già lavorando alla monoposto dell’anno prossimo. Per questo ciò che Ben Sulayem, Presidente della FIA, intenderebbe fare va contro la netta opposizione dei costruttori.

Squadre a rischio, la proposta viene bocciata

I costruttori di Formula Uno hanno fatto una fatica enorme per adeguarsi a questi regolamenti, rischiando già di trovarsi di nuovo ad un altro sconvolgimento. Secondo la stampa sportiva, Sulayem avrebbe tentato di proporre un altro cambio di regolamento già per il 2029, limitando quindi l’utilizzo dei nuovi propulsori ibridi a soli tre anni. Sarebbe stato un colpo durissimo per molte squadre, già in difficoltà in questo modo.

Durante un incontro con i rappresentanti dei costruttori che competono quest’anno e correranno il prossimo, Sulayem ha ricevuto un netto veto contro la sua proposta di passare ai motori V10 con benzine sintetiche già tra quattro anni. Un modo per affrettare una naturale evoluzione della Formula Uno che però non può trascurare le esigenze delle squadre che non possono osare così tanto così in fretta.

La strada che la FIA sembra intenzionata a continuare a percorrere dovrebbe orientare invece i team verso l’adozione di dei nuovi motori V8 da 2,4 litri ma ciò non avverrà prima del 2030, anno in cui questa transizione potrebbe effettivamente avere luogo. Insomma, il tentativo di affrettare le cose non è andato a buon fine. E non siamo sorpresi.