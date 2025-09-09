SI HD

Parata di stelle a San Siro per il Legends Match della Fifa

Si è giocato oggi a San Siro il Legends Match della FIFA. L’incontro si è svolto in un San Siro riempito solo nei posti VIP e in campo ha visto protagonisti tanti ex calciatori soprattutto di Serie A e alcuni importanti personaggi del mondo del calcio. La sfida ha visto il match tra due squadre denominate come “Fifa Legends” e “Uefa Legends”. Tra i presenti in campo il presidente della Fifa Gianni Infantino, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, il connazionale Pastore, ma anche Fabio Capello in panchina, Vincenzo Iaquinta, Houssine Kharja e tanti altri. In panchina presente anche Fabio Capello. Mentre a guardare la gare, c’era che Beppe Marotta, Paolo Maldini, Adriano Galliani e tanti altri.

