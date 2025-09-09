SI HD

Parma, la leggenda Nestor Sensini ospite a Collecchio

Nel giorno dell’anniversario del suo esordio in Serie A – il 9 settembre 1990, quando al Tardini affrontò la Juventus – Roberto Néstor Sensini è tornato a far visita al Parma.

Nestor Sensini a Collecchio con il CEO del Parma Federico Cherubini (© Parma Calcio)

Un ospite speciale

L’ex difensore argentino, protagonista della storia crociata tra il 1993 e il 1999 e poi ancora dal 2000 al 2002, si è presentato questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, accolto dal CEO Federico Cherubini. Sensini ha seguito a bordocampo l’intera seduta di allenamento, salutando calciatori e staff tecnico e fermandosi a scambiare qualche parola con alcuni di loro.

Sensini al Parma

Con 272 presenze in maglia gialloblù – tra campionato e coppe europee, arricchite da 19 gol e 14 assist – Sensini è l’undicesimo giocatore di sempre per partite disputate con il Parma. È con i crociati che ha collezionato più apparizioni in carriera, diventando uno dei simboli di quell’epoca d’oro.

Una visita dal forte valore simbolico, che ha dato ulteriore energia al gruppo di Carlos Cuesta in vista della prossima trasferta di campionato a Cagliari.

