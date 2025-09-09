Torna Inzaghi… con la prima del suo “colpo di mercato”!

Seconda giornata di Saudi Pro League e riflettori puntati su un duello che promette spettacolo. L’Al Hilal di Simone Inzaghi, reduce dal 2-0 all’esordio sull’Al Riyadh, si presenta davanti al proprio pubblico con l’entusiasmo di chi è già pronto a recitare un ruolo da protagonista assoluto. Simone Inzaghi, accolto con calore e ammirazione dal popolo arabo, potrà finalmente contare sull’attesissimo debutto di Theo Hernandez, rimasto fermo alla prima per squalifica. Attorno a lui, una formazione che somiglia a una collezione di stelle: con Darwin Nunez pronto a colpire davanti, Cancelo ad orchestrare la manovra, Ruben Neves a dare equilibrio e Koulibaly a guidare la retroguardia.

Di fronte, l’Al Qadsiah, che arriva dalla vittoria per 3-1 contro l’Al Najma. La formazione di Mìchel si affida all’energia e al fiuto del gol di Mateo Retegui, capace di bagnare il debutto con una doppietta che ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi, e fresco di assist e gol anche nelle due uscite con la Nazionale Azzurra.

L’attaccante italo-argentino rappresenta la minaccia più concreta per la difesa di Inzaghi, un’arma capace di tenere viva la partita in ogni momento.

Insomma, da una parte il potere delle stelle, dall’altra la fame di chi non teme i pronostici: Al Hilal – Al Qadsiah sabato alle 20:00 è la partita che accende la seconda giornata. In diretta, su Solocalcio.

Ylenia Frezza