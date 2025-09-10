Addio Schumacher, la notizia è terribile: la fine di un’era

Tremenda notizia per i fans di Schumacher, sono rimasti a bocca aperta. Dopo tanti anni, è successo sul serio.

La grandissima eredità lasciata da Michael Schumacher ai fans, allo sport e nel mondo delle corse in generale serve a poco se poi il pilota tedesco non può godersi il suo lascito da quando il famoso incidente sugli sci lo ha purtroppo costretto in una situazione che non conosciamo fino in fondo ma possiamo supporre sia di una enorme gravità.

Quello che ci rimane orami sono tanti record e le automobili o i memorabilia del pilota tedesco che vengono messe all’asta dalla famiglia in questi giorni. Forse, solo le seconde considerando che diversi primati di Schumacher stanno venendo asfaltati uno dopo l’altro da una nuova generazione di piloti. E se pare difficile che il primato di sette titoli possa essere infranto dai suoi pretendenti un altro è invece già caduto.

Max Verstappen, con i suoi quattro titoli mondiali consecutivi, pare il candidato principale per battere questo non facile record ma la stagione corrente non gli ha regalato molte gioie, anche se l’olandese è finalmente tornato al successo proprio nel tempo di Monza, dove ha polverizzato un primato del pilota tedesco. Nessuno ci era mai riuscito, finora.

Verstappen supera Schumacher: è l’uomo più veloce di Monza

Durante il GP di Monza ne sono successe di tutti i colori e, alla fine, il tanto sospirato successo della scuderia di casa Ferrari non è purtroppo arrivato. A imporsi è stata proprio Red Bull con Verstappen che ha dato una vera e propria lezione di classe ai colleghi. Oltre tutto, ha pure lasciato il circuito tricolore con la consapevolezza di essere l’uomo più veloce mai sceso su questa pista storica.

La velocità media tenuta dalla RB21 di Verstappen durante la tappa italiana del Mondiale è infatti stata fissata a 250,706 chilometri orari, un’impresa che supera quanto fatto da Michael Schumacher nel 2003 con la F2003 di quella fortunata annata: il tedesco aveva toccato i 247,586 chilometri orari e per ben 22 anni, nessuno si era mai avvicinato a questa media.

A onor del vero, possiamo dire che è sicuramente più semplice andare così veloci su un’auto di 22 anni più giovane della Ferrari di quel tempo, il che rende ancora più impressionante il record di Schumacher. Detto questo, Red Bull e Max possono sicuramente essere felici di aver scritto una pagina della storia della Formula Uno anche questo weekend.