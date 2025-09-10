Clamoroso, Verstappen in Ferrari: c’è anche la data del debutto

Tanti esperti vociferavano di un passaggio di Max Verstappen alla Ferrari ed è successo davvero. C’è la data in cui il pilota salirà sulla Rossa.

Una profezia molto dura aleggia sul Circus, quella di un uomo che evidentemente, o ha qualche conto in sospeso con Lewis Hamilton in persona, o con Ferrari stessa. Qualche tempo fa di fronte alle speculazioni che si sentono ogni stagione di un possibile approdo di Max Verstappen in Ferrari, il padre della FIA Bernie Ecclestone ha fatto capire cosa ne pensa di questa opzione.

“Sarebbe il peggiore sbaglio della sua carriera”, aveva affermato pubblicamente l’uomo, riferendosi alla profonda crisi che ha colpito l’ultima scuderia tutta italiana nel Circus negli ultimi anni. Una profezia che però non ha basi dato che Max Verstappen, dopo l’ultimo successo a Monza ancora più galvanizzato, non ha nessun motivo per lasciare il suo team. O forse si?

Tanto per cominciare, il pilota olandese ha messo un enorme punto interrogativo sulla sua carriera, affermando che non sa per quanti anni correrà ancora. Secondo poi, alla domanda della stampa in queste settimane su un futuro in Ferrari, ha risposto con un enigmatico: “Non si può mai escludere del tutto una possibilità”. E poi, c’è la data in cui salirà davvero su una vettura italiana.

Verstappen in Ferrari, il tradimento è ufficiale!

Secondo la stampa tedesca, nonostante ci sia un weekend di riposo per la Formula Uno, Verstappen non ha alcuna intenzione di riposare. Ha infatti confermato la sua iscrizione al Nurburgring Endurance Series che si terrà sul famosissimo circuito tedesco, una vera sfida anche per Max che ha più volte affermato che un ritorno della F1 su questo tracciato sarebbe “troppo pericoloso”.

Il pilota voleva correre su una Ferrari 296 GT3, d’altra parte non è che Red Bull produca auto adatte a questo tipo di gare o stradali, ma dovrà per ora accontentarsi di una Porsche 718 Cayman GT4 RS con cui deve completare un corso di formazione previsto per il 12 settembre: solo dopo il 27, data in cui correrà in Azerbaijan con la sua RB21 tra l’altro, sarà autorizzato a prendere parte alla gara di endurance a bordo della Rossa.

Insomma, in un modo o nell’altro, metà della profezia di Ecclestone si è avverata con Verstappen che correrà davvero in Ferrari dal prossimo gran premio anche se non in F1. La domanda è se si avvererà anche la seconda parte, della sua previsione. Speriamo di no per il bene del pilota olandese e soprattutto dei tantissimi fans di Red Bull!