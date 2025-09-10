Jarno Trulli, da quando ha lasciato la Formula Uno è cambiato tantissimo: I fans non ci credono

Ricordate il famoso Jarno Trulli? Uno degli ultimi piloti italiani in ordine cronologico a brillare nella Formula Uno ha avuto un epilogo di carriera davvero incredibile da quando è uscito dalla monoposto!

Il motorsport italiano ha vissuto per lunghi anni una crisi importante in Formula Uno, uno dei campi in cui Ferrari ed i piloti italiani in generale hanno dominato storicamente prima di andare incontro ad una mancanza di fiducia che si traduce in dati non esaltanti. L’ultimo italiano a vincere un Gran Premio di F1? Parliamo di Giancarlo Fisichella che nel 2006 vinse in Malasya con la sua Renault, ultimo fuoco finora dei nostri atleti in questo sport.

Ben più impressionante è il nostro digiuno nel campo dei titoli mondiali: Ferrari è stata l’ultima squadra italiana a vincere un titolo nel 2008 ma per trovare un pilota italiano collocato sul gradino più alto del podio alla fine di un mondiale di F1, dobbiamo tornare addirittura al 1953, anno in cui troviamo pure l’ultima doppietta: Alberto Ascari conquisto il suo secondo ed ultimo titolo a bordo di una Ferrari, cosa mai più accaduta da allora.

Ultimamente dei bravi rookie come Kimi Antonelli hanno fatto ben sperare ma per ora, gli ultimi piloti italiani che ricordiamo correre a buoni livelli in Formula Uno sono il già citato Giancarlo Fisichella e Jarno Trulli, abile driver che si destreggiò anche con il team Toyota, promessa mai affermata, prima di ritirarsi dopo una lunga e forse non del tutto soddisfacente cavalcata.

Jarno Trulli, oggi fa ben altro

Originario dell’Abruzzo, Jarno Trulli entrò giovanissimo nel mondo delle corse e già a 23 anni correva in Formula Uno. Nella sua lunga carriera, ha girato parecchie squadre, dalla Minardi alla Prost fino alla Jordan, passando per Renault, Toyota e infine la gestione malese della Lotus, un’esperienza così negativa da portarlo addirittura al ritiro nel 2016.

Dopo aver corso qualche anno in Formula E, l’abruzzese decise di averne abbastanza del mondo delle corse. Non è un caso che oggi non ne faccia più minimamente parte nemmeno come commentatore: Trulli oggi è infatti proprietario di una rinomata cantina per vini! Il pilota possiede la Cantina Podere Castorani di Alann che a quanto pare, mette in campo dei prodotti di qualità enorme a giudicare dai risultati ottenuti al premio Angelo Betti.

Il pilota si è portato a casa la 57esima edizione di questa degustazione nel mese di aprile con enorme soddisfazione sua e dei soci con cui ha lanciato il progetto. E’ infatti dal 1999 che Trulli è attivo nel ramo dell’enogastronomia, periodo in cui il nostro beniamino era anche impegnato negli albori della sua carriera di pilota. Saranno due campi molto diversi tra loro ma è riuscito ad eccellere in entrambi anche se ad oggi, Trulli ha decisamente scelto quale delle due fosse la sua vera strada.