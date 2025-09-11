Addio Bagnaia, la conferma Ducati: ora non ci sono più dubbi

Le parole dei dirigenti di Ducati Lenovo fanno pensare ad un addio imminente. Il pilota italiano sempre più distante dalla squadra.

L’ultima gara in Spagna ha dato segnali positivi a Ducati Lenovo ma anche qualcosina su cui preoccuparsi. Da un lato la possibilità che Marc Marquez si laurei nove volte campione del mondo sembra sempre più una certezza, dall’altro, abbiamo visto un Alex Marquez in grado di surclassarlo e batterlo: “Ha guidato benissimo”, ha dovuto ammettere lo stesso pilota spagnolo sul fratello.

C’è poi l’elefante nella stanza, la vera questione di cui preoccuparsi ovvero la situazione di Pecco: se Bagnaia ha dato una grande prova di coraggio risalendo fino al settimo posto a Barcellona, va anche notato che non avrebbe dovuto mettere in piedi una rimonta del genere se non si fosse qualificato addirittura 21esimo durante una sessione di prove libere non molto convincente.

In ogni caso poi a prescindere dalla rimonta, Pecco ha inanellato così la terza prestazione di fila fuori dal podio che si somma al Red Bull Ring e a Balaton dove il pilota italiano è parso ancora più sottotono rispetto alla prima metà della stagione. Ciò che Luigi Dall’Igna in persona ha detto dopo la gara spagnola poi è l’ennesimo carico da aggiungere sulla psiche del pilota.

I complimenti ai fratelli Marquez e i problemi di Pecco

Dopo la gara in Spagna, l’ingegnere e dirigente di Lenovo ha fatto sportivamente i complimenti ad Alex sostenendo che sia stato addirittura uno dei migliori piloti della stagione intera fino ad ora: “Ha fatto un passo avanti incredibile in questa stagione. Dopo Marc, è stato il miglior pilota nella prima parte del campionato”, la riflessine di Dall’Igna che ha invece “tirato le orecchie” proprio a Pecco.

Di fronte alle prestazioni ancora più scadenti del grande pilota italiano, il tecnico non poteva certo non dare alla stampa una risposta sulle preoccupazioni degli esperti sulle performance del campione di Ducati: “Vedere un pilota importante come Pecco con problemi così gravi ovviamente non mi fa piacere. Stiamo cercando di migliorare le sue prestazioni“, riflette Dall’Igna.

Secondo l’ingegnere, dopo Casey Stoner Pecco è il pilota più importante che Ducati abbia mai avuto: “Ha vinto due titoli di fila”, riconosce il manager. Peccato che questa stagione sia stata negativa e la scorsa, Jorge Martin abbia soffiato il titolo a Pecco proprio in dirittura d’arrivo. Insomma, la situazione continua ad essere in bilico e a Misano, gara casalinga per gli italiani, servirà una forte risposta.