Champions League 2027, niente San Siro: la finale sarà a Madrid

Era nell’aria già da tempo, ma ora c’è la decisione definitiva. La UEFA ha comunicato che la finale della Champions League 2026/27 non si disputerà più a San Siro, ma a Madrid. Teatro dell’atto finale il 5 giugno 2027 sarà l’Estadio Metropolitano della capitale spagnola, dove abitualmente giocare le sue partite l’Atletico Madrid. Una decisione che era stata già pre-annunciata lo scorso anno e che è stata riconfermata in queste ore. Il motivo è da individuare nel momento di incertezza che c’è attorno all’impianto milanese, che resta sospeso tra la voglia di Inter e Milan di acquistarlo per fare uno stadio nuovo e i vincoli burocratici per la vendita da parte del Comune.