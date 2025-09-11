Hamilton, imbarazzante prima della gara: cala il gelo

Il pilota inglese protagonista di un episodio davvero raggelante a Monza. Lo hanno visto tutti, stavolta non si poteva fare finta di nulla.

L’aggettivo “imbarazzante” difficilmente potrebbe entrare nella stessa frase accostato al nome di Lewis Hamilton, pilota che al di là delle sue prestazioni sportive, ha sempre avuto un aspetto ed un portamento impeccabile pure fuori dalla pista, al punto da diventare una sorta di icona della moda per il suo stile, spesso criticato dai vertici della FIA che premiano la sobrietà!

Anche il comportamento di Lewis in conferenza stampa e fuori dal tracciato è generalmente posato e composto, è molto raro vederlo perdere le staffe e, se in pista quest’anno dove non ha portato a casa un singolo successo da quando si è messo la tuta di Ferrari addosso magari le sue performance un po’ di imbarazzo lo possono aver creato, nella vita quotidiana e pubblica non gli si può dire davvero nulla.

Ecco perché il pilota inglese ha stupito molto con il suo comportamento particolare i fans prima della gara italiana al GP di Monza. Si dice che non c’è nulla di peggio di due ex amici che diventano nemici ed in parte, sembra essere vero anche nel caso del driver britannico che ha incrociato un suo ex collega. L’incontro però è rapidamente degenerato come tutti temevano.

Rosberg-Hamilton, incontro da dimenticare

Lewis Hamilton è rimasto in ottimi rapporti con tutti i membri del team Mercedes, primo tra tutti, Toto Wolff. Ma c’è un uomo che non sembra proprio digerire. Si tratta di Nico Rosberg, suo compagno di squadra tra il 2013 ed il 2016 in Mercedes che proprio nell’ultimo anno, gli “soffiò” pure il titolo mondiale che lo avrebbe elevato a pilota più vincente della storia dello sport.

I due piloti si sono incontrati a Monza poco prima della gara e si sono ignorati mostrando un freddo distacco. Nemmeno un cenno di saluto o una stretta di mano cavalleresca: il puro freddo tra due persone che hanno pur sempre condiviso i momenti migliori della loro carriera, in un episodio che ricorda molto quanto accaduto tra Marquez e Rossi in Austria.

once again Lewis walked past Nico, and Nico couldn’t help himself pic.twitter.com/J0BObQEX1J — evelyn (@rosbergvet) September 7, 2025

L’altra possibilità è che i due piloti si siano comportati così per tacere le voci secondo cui Lewis Hamilton fraternizzerebbe troppo con i suoi vecchi compagni di avventure in Mercedes trascurando il rapporto con i nuovi compagni di team anche se pare una bella forzatura. Il video è qui, visionatelo, poi giudicate voi quanto avete visto.