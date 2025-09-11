La MotoGP ritrova Valentino Rossi, ora è ufficiale: tifosi in estasi

Grande ritorno a sorpresa del Dottore nel mondo della MotoGP. La direzione del team gli stava stretta, ha voluto fare di più.

Il momento del ritiro di Valentino Rossi dal mondo delle competizioni motociclistiche e dalla MotoGP è stato uno dei più duri colpi che gli appassionati di motori italiani abbiano dovuto assorbire negli ultimi anni, forse paragonabile solo al momento in cui Michael Schumacher ha abbandonato Ferrari al picco della sua carriera, per fare un confronto.

I suoi nove titoli vinti in carriera, la grande rivalità con praticamente tutti i grandi piloti della sua epoca – da Biaggi a Lorenzo – e sopratutto il suo eterno scontro con Marc Marquez che potrebbe pareggiare il suo numero di titoli a breve che si è esteso anche fuori dal circuito – i due non si sono salutati incontrandosi in Austria – hanno reso Rossi una vera icona sportiva.

L’atleta italiano ha abbandonato la moto, vero, ma non si è mai davvero staccato dal mondo delle corse – compete su BMW nella WEC – e neppure dal Motomondiale dove ha il suo personale team noto come VR46, avviato con l’aiuto dell’amico Uccio e che ora vanta piloti del calibro di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio nel suo roster. Ma a Rossi, questo mondo mancava troppo.

Rossi sfila davanti ai fans, sono increduli

In vista dell’appuntamento casalingo per noi italiani a Misano della MotoGP, è stato organizzato un grande evento che coinvolge i grandi campioni del passato. Del resto, abbiamo già assistito a manifestazioni del genere durante tutta la stagione con la DORNA che sa bene quale sia l’appeal di questo tipo di figure sui fans, sui piloti e sugli amanti della disciplina.

Giovedì 11 settembre in Piazza Cavour si terrà una sfilata con alcuni dei più influenti campioni che hanno calcato i circuiti di MotoGP negli ultimi anni. Tra questi, Casey Stoner, Giacomo Agostini e naturalmente Il Dottore che avrà modo di rivedere anche vecchi rivali come Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Insomma, un evento da non perdere ad ogni costo.

A questo evento seguirà in serata un vero motorshow con alcuni dei modelli più eccitanti a quattro e due ruote, uno di quegli impegni che non si possono perdere se si è un vero fan del mondo delle corse! Insomma, si può dire che Rossi non riesce proprio a stare lontano dalla MotoGP. O forse, è la MotoGP che non riesce a stare lontana da lui!