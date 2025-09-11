Milan, Leao ancora out? Le parole dell’attaccante sono chiare. Il punto

Rafa Leao, attaccante del Milan, è stato chiamato per ricevere il premio Fair Play questa sera all’evento Premio Gentleman 2024/2025: “Ovviamente è un premio importante, la scorsa stagione non è andata bene per noi, ma sono contento per il trofeo che ho ricevuto. Infortunio? “Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”.

Rafa Leao potrebbe non esserci domenica sera in Milan-Bologna. Il polpaccio destro non sarebbe ancora a posto dopo l’elongazione rimediata il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari. L’ottimismo della prima parte della sosta avrebbe lasciato spazio alla prudenza: martedì l’attaccante non sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo e lo stesso accadrebbe oggi. Avvertirebbe ancora fastidio. Aver saltato gli impegni con la nazionale portoghese sarebbe stato utile, ma non sufficiente. Il Milan valuterebbe la sua condizione nelle prossime 48 ore, anche se le speranze di vederlo in campo resterebbero minime. L’obiettivo diventerebbe la trasferta di Udine del 20 settembre.