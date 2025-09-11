Verstappen deride i suoi avversari, arriva la stoccata: li ha presi in giro

Max Verstappen ha dominato a Monza lasciandosi andare anche a qualche battuta ironica che ha fatto sorridere e discutere.

Parlare di Max Verstappen oggi significa raccontare la storia di un campione che ha cambiato la Formula 1. Senza ombra di dubbio, il pilota olandese ha imposto una dittatura sportiva che da anni lascia poco spazio agli avversari.

Il suo talento, unito a una Red Bull praticamente perfetta, lo ha portato a infrangere record su record, entrando già a soli ventisei anni nella leggenda di questo sport. La sua forza non è solo nella velocità pura, ma nella capacità di mantenere sempre il controllo, di trasformare ogni gara in un assolo, senza mai concedere davvero il fianco a chi prova a contrastarlo.

Verstappen ha deriso gli avversari

Il Gran Premio d’Italia a Monza ne è stata l’ennesima dimostrazione. Verstappen ha dominato con sicurezza, senza sbavature, mettendo in chiaro fin dai primi giri che la vittoria non sarebbe sfuggita dalle sue mani. La Ferrari, che davanti al pubblico di casa cercava un colpo di orgoglio, e la McLaren, che nelle ultime gare aveva dato segnali di crescita, hanno potuto soltanto guardare da lontano il campione del mondo prendere il largo. Una superiorità che ormai sembra quasi naturale, ma che gara dopo gara diventa sempre più impressionante.

Eppure, dentro questa prova di forza si è inserito un episodio curioso che ha strappato sorrisi e alimentato un po’ di ironia. Nel pieno della corsa, infatti, in casa McLaren si è consumata una piccola vicenda interna che non è sfuggita né agli addetti ai lavori né al leader della gara. Dopo un pit stop lento che aveva penalizzato Lando Norris, la squadra di Woking ha ordinato a Oscar Piastri di restituire la posizione al compagno di squadra, per ristabilire un equilibrio che rischiava di essere compromesso.

La scena è diventata ancora più gustosa quando Verstappen è stato informato in tempo reale dal suo ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Il dialogo radiofonico ha aggiunto una sfumatura ironica a un dominio che non lasciava spazio a sorprese.



Lambiase: “Norris e Piastri si sono scambiati di posto, Max.”

Verstappen: “Ah! Solo perché ha fatto una sosta lenta?”

Lambiase: “Non sono affari nostri, ma immagino che serva a mantenere l’equità in ottica campionato. Concentrati sulla strada davanti a te, per favore.”

Un botta e risposta che fotografa bene il clima di leggerezza con cui Verstappen vive anche le situazioni più tese. Quando la superiorità è così netta, infatti, anche le schermaglie interne degli avversari diventano materia da battute. In conferenza stampa, però, il campione del mondo ha preferito non alimentare ulteriori polemiche: alla domanda dei giornalisti sull’episodio ha sorriso, ignorando con eleganza la provocazione.

Insomma, a Monza Verstappen non si è limitato a vincere, ma ha confermato una volta di più la distanza che lo separa dal resto della griglia. Una vittoria sontuosa, accompagnata da un pizzico di ironia che rende ancora più chiaro il suo ruolo di dominatore assoluto della Formula 1 contemporanea.