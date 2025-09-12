Berrettini all’improvviso: l’annuncio toglie il fiato

Il tennista italiano rompe il silenzio e la quiete con un annuncio importantissimo. Succederà prima di quanto avremmo creduto.

Nel panorama sportivo del tennis italiano, in netta crescita, troviamo sicuramente come vero uomo immagine di questa disciplina in cui negli anni abbiamo saputo schierare grandi campioni quello di Jannik Sinner: il giovane tennista del Nord Italia è sicuramente uno degli atleti più forti del mondo e la sconfitta contro Alcaraz non gli toglie nulla se non il primo posto nella classifica mondiale.

Scendendo un po’ nel ranking ATP però al 58esimo posto troviamo uno degli atleti italiani più promettenti: Matteo Berrettini, classe 1996, è una delle grandi realtà del tennis italiano che tutti speriamo di vedere arrivare più in alto di quanto abbia fatto finora. Penalizzato da alcuni infortuni, specie all’area dell’addome, “The Hammer” secondo molti non ha ancora mostrato tutto il suo enorme potenziale su erba e terra!

Eppure, i risultati non mentono: dieci tornei in singolo portati a casa, la Coppa Davis del 2024. Poi, la sesta posizione raggiunta nel ranking ATP qualche anno fa che lo aveva elevato nella top ten di questo sport. Berrettini è sicuramente un uomo che può stupirci e sorprenderci anche se non ha la stessa esposizione mediatica di Sinner, almeno per adesso.

The Hammer stupisce tutti con l’annuncio

Proprio gli infortuni agli addominali hanno costretto Berrettini ad un lungo stop che gli è costato la partecipazione a tanti tornei importanti in Europa e negli USA: l’ultima volta che lo abbiamo visto in campo? Al Masters 1000 contro Casper Ruud quando si è definitivamente infortunato, rimanendo lontano dai campi per molto, forse troppo tempo.

Acqua passata perché ora, anche The Hammer è tornato. La ripresa del tennista che ora affronta la preparazione atletica in vista dell’ATP 250 di Hangzhou in Cina è stata effettuata. L’atleta ha annunciato su Instagram quanto segue ai suoi numerosi fans: “Ci vediamo ad Hangzhou” confermando di fatto la sua partecipazione al primo torneo rilevante dal suo infortunio iniziale.

Viene da chiedersi però se tutto questo tempo lontano dai campi da tennis non abbia gravato sullo stato di forma di The Hammer ma l’unica risposta, può darcela proprio il torneo cinese in cui Berrettini sarà senz’altro molto seguito da tutti gli esperti ed i fans del tennis italiano e non solo. Potrebbe essere l’inizio di un roboante ritorno, per uno dei tennisti italiani più promettenti di sempre.