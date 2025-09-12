Fiorentina, è ufficiale il rinnovo di Parisi fino al 2029

Il percorso di Fabiano Parisi con la Fiorentina proseguirà ancora a lungo. L’agenzia che cura i suoi interessi ha infatti annunciato sui social il prolungamento del contratto del terzino sinistro fino a giugno 2029. Si attende ora soltanto l’ufficialità da parte del club viola, ma la notizia trova conferma nelle parole del direttore sportivo Daniele Pradè, che nei giorni scorsi aveva anticipato la scelta in conferenza stampa: “Da Parisi ci aspettiamo ancora di più e lo abbiamo dimostrato nei fatti, rinnovandogli l’accordo”. Un attestato di fiducia che conferma quanto la società creda nel talento dell’esterno originario di Avellino, classe 2000.

Arrivato a Firenze nell’estate del 2023 dopo l’esperienza con l’Empoli, Parisi ha già collezionato 76 presenze e 2 gol in maglia gigliata. Con i toscani azzurri, invece, il bilancio parlava di 81 partite e 3 reti, mentre in precedenza si era fatto notare con l’Avellino, suo club d’esordio tra i professionisti, con cui ha messo insieme 73 presenze e 4 marcature. Nel suo percorso figurano anche 11 gettoni con la Nazionale Under 21.