Juventus, due nodi sciogliere in vista dell’Inter: ecco le opzioni di Tudor

La Juventus si prepara alla grande sfida di domani alle 18, quando all’Allianz Stadium sarà ospite l’Inter. Il primo vero big match della stagione 2025/26. Un big match a cui la squadra bianconera, allenata da Igor Tudor, arriva con la necessità di reagire dopo il ko casalingo contro l’Udinese. La Juve, dal canto suo, ha vinto le prime due partite stagioni contro Parma e Genoa senza subire nessun gol. Per la Vecchia Signora un successo nella gara di domani in casa significherebbe dare forza alle proprie ambizioni. D’altronde, il tecnico lo ha detto proprio in questi giorni a Dazn: “Di obiettivi non si parla, si raggiungono”.

Due dubbi per Tudor

Nella formazione della Juventus però il tecnico bianconero Igor Tudor dovrà operare almeno due scelte molto importanti. I bianconeri dovranno fare a meno di due titolari fissi: Andrea Cambiaso squalificato e Francisco Conceicao attualmente acciaccato L’allenatore croato dovrà scegliere due giocatori al posto dei due giocatori titolari designati. Le assenze, infatti, ha detto Tudor in conferenza pre-partita non condizioneranno le scelte sull’atteggiamento tattico.

La Juventus giocherà 3-4-2-1. In avanti, le opzioni sono diverse al posto dell’esterno portoghese, pur non avendo Edin Zhegrova che in futuro sarà la prima alternativa al lusitano figlio d’arte: Koopmeiners, Openda e McKennie sono le opzioni a disposizione. Il favorito per la posizione di trequartista accanto a Yildiz è l’olandese. Tuttavia, l’americano è una delle quattro possibilità per la fascia sinistra. A destra, l’allenatore croato dovrebbe confermare Pierre Kalulu, sulla fascia mancina l’opzione numero uno è Joao Mario, lo stesso Weston McKennie, Kostic e infine anche Juan Cabal, al momento però appena tornato dall’infortunio al legamento crociato. La scelta più probabile è l’utilizzo proprio dell’americano nella posizione di esterno a tutta fascia.