Juventus, Tudor: “Sensazioni positive. Se posso schierare due attaccanti? Rispondo così”

Igor Tudor ha presentato Juventus-Inter, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 18.

Come ha vissuto questa settimana?

“Le settimane sono state due ed è sempre particolare preparare le partite dopo la nazionale. Le sensazione sono belle, positive. Abbiamo fatto due allenamenti insieme e domani mattina facciamo ancora qualcosa. Io mi sento bene e positivo. Mi è mancato il calcio in queste due settimane”.

Ha vissuto le giuste motivazioni? Ha sentito Thuram?

“Non ho sentito. Le motivazioni non riguardano solo Yildiz. L’allenatore deve tenere alta la tensione. Poi in un anno tenere la motivazione alta con tutte le squadre può fare la differenza. Domani sarà una bella partita da giocare. Spero che i nostri tifosi si divertano”.

Che peso può avere questa partita?

“È la terza di campionato, ne mancheranno altre 35”.

Può schierare questa squadra con due attaccanti?

“Sono tutti tre giocatori forti. Abbiamo giocato sempre con un solo attaccante. Ora devo sfruttare al massimo la rosa e questo vuol dire anche giocare in modo diverso. Adesso questo modulo sta funzionando. Openda ha bisogno di spazio. David può giocare anche da seconda partita. Vlahovic può fare tutto”.

Quante motivazioni ha Koopmeiners?

“Lasciamolo in pace. Ha fatto bene in queste due ultime partite e contro l’Atalanta ha fatto una partita di grande livello”.

Come sta Vlahovic?

“Basta vedere i suoi numeri. Mai nella sua vita è stato così. Meglio di così non può stare”.

Domani sarà contento se avrà visto cosa?

“Mi aspetto di vedere le cose che alleniamo. Voglio vedere concentrazione sui calci piazzati. Io mi aspetto di giocare bene e voglio vedere tutto. La partite sono tutte da scoprire. Ho visto una squadra concentrata”.

Sulla sinistra giocherà Kostic? Poi ritrova Chivu.

“Ritrovare Chivu non vuol dire nulla. A sinistra possono Joao Mario, McKennie, Kostic e Cabal”.

Openda può giocare a destra?

“Deve avere spazi, può fare il trequartista destra devi cambiare il gioco. Yildiz e Conceicao stanno facendo un lavoro diverso. Openda può farlo solo riparti in contropiede”.

Come sta Bremer?

“Sta bene, penso si possa alzare il suo livello”.

Su Conceicao? Chi può giocare trequarti?

“Conceicao 50/50. Openda può partire dall’inizio”.

Sarà una partita speciale?

“Come tutte le altre”.