Lesione al crociato, notizia terribile: il campionato è già finito

Un gravissimo infortunio mette una croce sopra al campionato di questo atleta. In squadra, saranno tutti furiosi per la sfortuna.

Gli infortuni sono tra le eventualità più temute dagli atleti sportivi che non hanno niente da nascondere – per chi invece ha qualche segreto di troppo, il controllo antidoping può essere anche peggio! – e possono tramutare una stagione di successo in un incubo ad occhi aperti, anche ad allenatore e squadra se il giocatore che si fa male è una pedina fondamentale del team.

Nonostante le enormi novità nel campo della riabilitazione, preparatori atletici che lavorano sul rafforzamento dei muscoli delle gambe per evitare infortuni di questo tipo e il fatto che gli atleti siano sempre più consapevoli dell’importanza della loro forma fisica, la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore o di entrambi continua ad essere un enorme problema in tutti gli sport.

Gli sport dove ci sono cambi di direzione come basket o calcio mettono a dura prova questi legamenti che, nel momento in cui si lesionano in modo diretto o indiretto danno vita ad un problema enorme: spesso è necessaria una laboriosa operazione per il loro recupero e la riabilitazione è lunga e faticosa. Inutile sottolineare come un infortunio simile a quello accaduto ad un atleta italiano famoso in questi giorni sia una via crucis che mette fine alla stagione corrente.

Stagione finita: il team è senza il suo asso

Viene da chiedersi che cosa stia succedendo in casa del Pistoia Basket. Il team italiano ha perso in poco tempo diversi giocatori importanti con una serie di infortuni più o meno gravi. Nel pre campionato si era fatto male Simone Zanotti, che si diceva molto carico in vista della stagione in cui avrebbe voluto incidere realmente nel campionato italiano portando qualità al team.

Adesso, si è fatto male anche Gabriele Benetti, ala fondamentale per il team che il 9 settembre si è lesionato gravemente il legamento crociato del ginocchio destro, per di più non durante una partita combattuta ma un “banale” allenamento, cosa che farà imprecare contro la sfortuna ancora di più compagni ed allenatore. Un acciacco che proprio non ci voleva in questo momento.

Al momento non ci sono molte informazioni sull’infortunio che viene definito “severo” dai medici del team. Se il legamento non fosse completamente rotto, si potrebbe sperare in un rientro relativamente rapido. Se invece i dottori decideranno che l’unica strada è operare, Benetti potrebbe vedersi costretto a guardare le altre partite della squadra seduto sul divano a casa. Speriamo che non sia questo il caso.