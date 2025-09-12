Marc Marquez distrutto, l’appello accorato della Ducati

In vista dell’appuntamento di Misano la squadra di Marc Marquez è estremamente preoccupata. Il pilota spagnolo potrebbe uscirne con le ossa rotte.

Nel mondo dello sport mantenere il fair play nei confronti degli avversari è sempre un gesto educato e ben visto, ma non sempre i tifosi danno sfoggio di questo comportamento, soprattutto quando si trovano davanti una squadra o un atleta che proprio non riescono a digerire o per quello che rappresenta o per quello che ha fatto dentro e fuori dalla pista…o per quello che pensano abbia fatto.

C’è chi dice che i vincenti siano gli atleti che vengono odiati di più e non è un caso che Marc Marquez, vicino al suo nono titolo mondiale che lo accosterebbe a Valentino Rossi per risultati sportivi, sia decisamente poco popolare, se leggiamo i commenti sui social network o parliamo con un nostro compatriota che segue la MotoGP e che non è felice delle sue vittorie.

Ma perché gli italiani ce l’hanno tanto con Marquez? Probabilmente, tutto questo astio deriva dalla sua famosa rivalità con Valentino Rossi in persona, con il Dottore stesso che accusò Marc di aver favorito il suo rivale Jorge Lorenzo, di essere un pilota “sporco” e tante altre cose. E ora che Marquez si va a giocare il titolo in Italia, i membri del suo team si dicono davvero allarmati.

Marquez, Ducati implora i tifosi: “Non fatelo”

A Misano in provincia di Rimini, Marquez potrebbe portare a casa il titolo. Ma non sarà semplice farlo in territorio ostile visto che come è accaduto in passato, i tifosi italiani potrebbero mostrare tutto il loro disprezzo per quello che, paradossalmente, è il pilota che potrebbe regalare un altro titolo a Ducati Lenovo che è un team italiano, fischiandolo e contestandolo.

Fischiare un atleta è sempre un gesto di cattivo gusto e probabilmente, nel caso di Marquez tutta questa antipatia arriva direttamente dalla famosa stagione di cui abbiamo parlato. Ma poco importa. Davide Tardozzi dalla dirigenza di Ducati ha lanciato un appello ai tifosi mica tanto implicito chiedendo loro di rispettare gli atleti in gara e di non fare questo brutto gesto.

L’ex pilota ha detto: “Dobbiamo tifare per i migliori. Quando qualcuno vince, non importa come si chiama, e dobbiamo applaudirlo. Io rispetto sempre chiunque vinca, che sia su una Ducati o su un’altra moto”, il che suona come una richiesta all’educazione ed al fair play. Staremo a vedere come il pubblico sceglierà di rispondere a questo appello.