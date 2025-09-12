Milan, Athekame: “Qui è tutto diverso. Ecco cosa ho provato quando mi hanno chiamato”

Intervistato da Blick.ch, Zachary Athekame ha parlato della sua nuova avventura con il Milan: “È tutto molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In questo Paese si vede la grandezza e l’impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo. È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci. Quando mi hanno chiamato ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro. È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno”.

Milan, Athekame si presenta: “Voglio dare il 100%, mi ispiro a Dani Alves. Su Allegri…”

Zachary Athekame, nuovo acquisto del Milan, si è presentato in conferenza stampa: “Penso che tutti conosciamo la storia del club. Penso che sia un club grandissimo, e questo mi ha interessato, come il progetto. Voglio darmi al 100% per la squadra e migliorare. Penso che sia la cosa più importante. Penso che in allenamento lavoriamo bene in tutti gli aspetti. È vero che a sinistra c’era una combinazione molto valida. Per quanto riguarda me, mi piace molto andare in avanti, ma a parte questo posso dire che come squadre lavoriamo bene su ambo le fasce”.