Napoli, Conte in conferenza: “Inizia l’ora della verità”. Poi spiega la condizione di Hojlund ed Elmas

Giorno di vigilia per il Napoli, in campo domani sera all’Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Antonio Conte, tecnico dei partenopei, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

La conferenza di Conte

“E’ il momento della verità, sì, inizieremo a giocare ogni 3 giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi . Nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze, ora ogni 3 giorni ci saranno da inserire i nuovi e chiaramente servirà un po’ di pazienza e comprensione qualora dovessero esserci degli errori. Dovremo pazientare ed inserirli, i nuovi arrivano anche con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero le cose andare al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni, che l’anno scorso non c’erano, quest’anno la necessità era di completarla ed inizia il momento verità per infortuni, energie e rotazioni ci sarà spazio per tutti”.

I prossimi step?

“Sarà l’anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo, sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per via dello Scudetto inaspettato dell’anno scorso, quindi grandi aspettative anche per ragazzi che necessitano di tempo e pazienza. Io devo migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile ed è importante l’aiuto in questo del gruppo base, siamo al secondo step del progetto e il problema è che lo stiamo facendo però con lo Scudetto sul petto (ride, ndr), non preventivabile, ma è inevitabile che cambi la visione di tutto”.

Sugli infortuni: out Rrahmani, per domani chi giocherà in difesa? In attacco Lucca?

“Sarà un’assenza importante, l’anno scorso ha fatto 38 gare su 38, è un perno della squadra, ma come ho detto prima giocando ogni 3 giorni, più le nazionali, il rischio infortuni sarà molto più alto. Abbiamo cercato sul mercato di prepararci ad eventualità di questo genere, è arrivato Beukema, c’è anche Marianucci, già da domani ci sarà la possibilità di vedere in campo… abbiamo anche la necessità di farli giocare, prendere coscienza con la nuova realtà e capire la situazione. A parte De Bruyne ho sempre detto che sono arrivati ragazzi che devono darci una mano per il presente e sono certezze per il futuro. Lucca per il Fantacalcio? Lasciamo stare che siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest’altro, siamo arrivati all’assurdità… (ride, ndr) pensa se ascolto chi fa il fantacalcio”.

Che sosta è stata per Buongiorno? E’ migliorata la condizione?

“Alessandro viene da un’operazione in estate, aveva recuperato, l’ho mandato in campo col Cagliari, ha lavorato due settimane ed ora è pronto per giocare, anche a lui manca il campo da un bel po’, da tanto non inizia, ma sono tutte incognite che devono essere messe in preventivo ed affrontarle perché si inizia un ciclo di gare e ne saranno tanti”.

Come ha visto Elmas e Hojlund?

“Sono stati anche in nazionale, quindi li ho visti bene, giocatori che comunque sono pronti, poi è inevitabile che più ci sarà tempo per lavorare insieme e più ci saranno miglioramenti ma noi ne abbiamo bisogno subito”.

Uno dei portieri che ha molta più esperienza in Champions può essere orientato a quella gara lì?

“Noi abbiamo due ottimi portieri, Alex è una garanzia, è il portiere dei due Scudetti ed abbiamo preso Vanja che come gli altri viene da una realtà diversa, anche lui si sta integrando e cercheremo di trovare il tempo e modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo preso perché hanno caratteristiche diverse, anche lui si sta integrando da una realtà diversa e quindi… anche lui dovrà giocare”.